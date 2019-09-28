HABER

Suriyeli genci alnından öptü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 10:56 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl İlçesinde Suriye uyruklu genç, yolda bulduğu para dolu cüzdanı, getirip karakola teslim etti.

Bursa’nın İnegöl İlçesinde Suriye uyruklu genç, yolda bulduğu para dolu cüzdanı, getirip karakola teslim etti. Polisler tarafından kısa sürede ulaşılan cüzdanın sahibi karakola gelip teslim aldı. Emekli öğretmen cüzdanı getiren Suriyeli genci alnında öptü.
İnegöl’de ikamet eden emekli sınıf öğretmeni Hasan Ateşoğlu, Süleymaniye Mahallesinde bir markette alışveriş yaptı. Eve giden Ateşoğlu, cebinde emekli maaşı ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanın olmadığını fark etti. Etrafta arama yapan öğretmen bir türlü cüzdanını bulamadı. Akşam saatlerinde yaya olarak evine giden mobilya firması çalışanı 18 yaşındaki Muhammed Nur Musilli, kaldırım üzerinde içerisinde 2 bin TL olan cüzdanı buldu. Cüzdanı bulan genç, yaya olarak kilometrelerce yol yürürek bulduğu cüzdanı getirip karakola teslim etti. Karakoldaki polisler cüzdan dan çıkan kimlikten, sahibine ulaşıp karakola davet etti. Cüzdanı teslim alan emekli öğretmen, cüzdanını bulan Suriye uyruklu gence teşekkür edip ardından alnından öptü.
Olayı anlatan Suriyeli genç Muhammed Nur Musulli, eve gittiğim sırada yolda bir cüzdan buldum. İçine baktım para vardı. Bende hiç dokunmadan yürüyerek gerip karakola teslim ettim. Sonra polis abiler sahibine ulaşarak gelip cüzdanı aldı. Ben çok mutlu oldum. Bana ait olmayan bir paraya dokunamam diye konuştu.
Cüzdanın sahibi emekli öğretmen Hasan Ateşoğlu ise, “Market alışverişi yaptık. Sonrasında cüzdanı düşürdüğümüz fark ettim. Dönüşte kameralardan baktırdık. Arka cepten çıkıntılıydı. Herhalde araca binerken düşürdüm diye düşündüm. Market dönüşü Hastaneye gitmiştim. Orada düşürmüşümdür diyerek oraya da baktım. Arkadaşta o bölgede bulmuş. Bankaları arayıp, kartları iptal ettireyim mi diye düşünürken, önce gidip emniyete bildirelim diye düşündük. O sırada aradılar. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Tabi her insanın iyisi var, kötüsü var. Hırlısı var, hırsızı var, iyisi var. O bakımdan Suriyeli vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Allah onları vatanlarına kavuştursun inşallah” diye konuştu.

Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...
Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (2)Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (2)
Hırsızlar girdikleri evden 10 dakikada 17 bin liralık altın çaldıHırsızlar girdikleri evden 10 dakikada 17 bin liralık altın çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.