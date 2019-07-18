HABER

Suriyeli gencin cep telefonu yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 11:35 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 9 gün önce sevgilisiyle buluştuğu parkta ölü bulunan Suriyeli gencin cep telefonunu vermediği için öldürüldüğü belirlendi.

Suriyeli gencin cep telefonu yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı

Gaziantep’te 9 gün önce sevgilisiyle buluştuğu parkta ölü bulunan Suriyeli gencin cep telefonunu vermediği için öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından cep telefonunun peşine düşen polis, 120’yi aşkın güvenlik kamerası ve onlarca cep telefonu satıcısında yaptığı çalışma ile olayın failini yakaladı.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Alibaba Parkı’nda 9 Temmuz günü öğlen saatlerinde parktan gelen silah seslerinin ardından 17 yaşındaki Suriyeli Muhammet Name ölü olarak bulunmuştu. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, sevgilisiyle parkta buluşan Suriyeli gencin cep telefonunu gasp etmek isteyen kişi ile tartıştığı ve olay yerinden kaçmaya çalışırken sırtından 3 kurşunla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Olay yerinde ve 6 kilometre uzaklıktaki ev ve iş yerlerinde çalışma yürüten Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Şubesi Cinayet Büro ekipleri, 120’den fazla güvenlik kamerasını inceledi. Gasp edilen telefonu bulmak amacıyla kent merkezlerindeki pasajlarda da inceleme yapan ekipler, Suriyeli gence ait telefonu Y.U’nun işlettiği cep telefonu mağazasında buldu. Şahsı gözaltına alan ekipler, Y.U’nun ifadeleri doğrultusunda Mehmet T’ye ulaştı. Mehmet T’nin adresini tespit eden ekipler, Beydilli Mahallesi’nde çalışma yürütürken yolda şüpheli şahsı görünce gözaltına aldı. Polis, ele geçirilen telefonun ardından olayda kullanılan silahı da Mehmet T’nin üzerinde buldu. Gözaltına alınan 2 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edildi.

Suriyeli gencin cep telefonu yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı

Suriyeli gencin cep telefonu yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı

PARTNERKosta Rika aşıkları böyle görüntülendiKosta Rika aşıkları böyle görüntülendi
Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirttiSkandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti
Diyarbakır’daki kadın cinayetinin zanlıları Van’da yakalandıDiyarbakır’daki kadın cinayetinin zanlıları Van’da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! Vali Dağlı'dan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! Vali Dağlı'dan açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.