İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'de yaşayan bir grup Suriyeli genç, daha iyi yaşam hayaliyle evlerini terk ederek Batı ülkelerine kaçmaya çalışan göçmenlerin "umuda yolculuğunu" çektikleri filmle anlattı. Suriye'deki iç savaş sonrası düzensiz göçmenlerin kaçış için kullandığı Ege Denizi'nde yüzlerce yabancı uyruklu yaşamını yitirdi. Başta Suriyeliler olmak üzere farklı ülke vatandaşları denizde ölüm riskine rağmen daha iyi koşullarda yaşamak adına bu tehlikeyi göze almaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığının "Mahallemizde Film Çekiyoruz Projesi" kapsamında bir araya gelen 17 ila 25 yaş arasındaki 11 Suriyeli de düzensiz göçmenlerin denizde geçen yolculuğunun filmini hazırladı. Filmin yönetmenliğini, senaryoyu da yazan Suriyeli Muhammed Casım üstlendi. Suriyeli gençler, filmde kendileri oynadı. Çekimler için sabah adada bir araya gelen gençler, can yeleklerini giyip, gerçek yaşamdan anları izleyicilere göstermek için kamera karşısına ve arkasına geçti. Suriyeli gençlerin 5 aylık emek vererek çektikleri ilk filmleri, 27 Temmuz'da İzmir Sanat'ta izleyicilerle buluşacak.

Film, ülkesindeki iç savaştan kaçarak İzmir'e gelen Suriyeli gençlerin umutlarının ve hayallerinin peşinden, yasa dışı yollarla Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçişini konu ediniyor. Proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Sabire Soytok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sinema, kamera ve senaryo eğitimi verdikleri Suriyeli gençlerin, çok güzel bir hikaye çıkardığını söyledi. Suriyeli gençlerin projeye ciddi destek sağladığına işaret eden Soytok, şöyle konuştu: "Çekimler çok zor ve yıpratıcı. Adadayız ya da teknenin içindeyiz. Güneşin altında veya denizin ortasında. Umut yolculuğunda trajedi ve acı var. Toplum tarafından çok yanlış anlaşılma var. Kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Bu anlamda bu film onların sesi olacak diye düşünüyorum. Filmin galasını heyecanla bekliyoruz. 21 haftadır çalışıyoruz. 12 haftası eğitimle geçti. Herkesi filmimizi izlemeye davet ediyoruz." - "Böyle bir riske girebilmeleri için bayağı bir sebepleri var" Filmin yönetmeni Muhammed Casım ise projeyle Suriyelilerin hayatını anlatmak istediklerini ifade etti.

Casım, şöyle devam etti: "Yunanistan'a kaçan insanların böyle bir riske girebilmesi için bayağı bir sebebi vardır. Herkesin bir nedeni, amacı var, o yüzden kaçıyorlar. Birçok insan savaş yüzünden eğitim hakkını kaybetti. Eğitime devam etmek için ülkelerinden çıkıyorlar. Örneğin arkadaşımızın biri dansçı ve çok yetenekli. Kaçıp hayallerinin peşinden koşmak istiyor. Geçen hafta çekime geliyorduk, fırtına nedeniyle denizde dalga oluştu. Bazı arkadaşlar korktu, gerçek yaşanan bir hikaye gibi oldu. Film içinde film. Gerçek bir film oldu." Nusaybe Haj Hasan da filmde rol aldığını söyledi. Proje sayesinde sinema ve tiyatro hakkında çok şey öğrendiğini vurgulayan Hasan, "Film o kadar gerçek olsun ki insanlar anlasın istiyoruz. İnsanlar göçmenlerin kaçmak için önemli bir sebebi olmadığını düşünüyor. Böyle bir şey yapabilmek için çok ağır bir nedeni olması gerekiyor. İnsanlar hayatlarını riske atıyorlar. Bunu anlatmaya çalıştık." diye konuştu. - "Şansım olursa burada oyuncu olmak istiyorum" İbrahim Hasan da filmde, eğitimine devam edebilmek için Avrupa'ya gitmek isteyen göçmeni canlandırdığını dile getirdi.