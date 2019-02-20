Suriyeli gençten savaşta elini kaybedenlere protez el

Suriye’de tıp mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Ali Bakeer, savaş esnasında elini kaybedenler için protez el geliştirdi.

Suriye’nin Hama şehrinin Rabia kasabasında doğan 22 yaşındaki tıp mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Ali Bakeer, savaş esnasında elini kaybedenler için protez el geliştirdi. Çocukluğundan beri elektroniğe ilgisi olduğunu belirten Bakeer, yaralananlara yardımcı olabilmek için protez eli geliştirdiğini söyledi. Bakeer, ayrıca protez eli geliştirerek bir kol haline getirebilmek için çalışacağını belirtti.

Tıp mühendisliği öğrencisi Bakeer, protez eli silikondan oluşturduğunu, kasa bağlanan protez elin elektronik sensör yardımıyla oynatılabildiğini belirterek şimdiye kadar 3 el oluşturduğunu aktardı.

Suriye’nin Deyrizor kentinde terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen savaşta elini kaybettiğini aktaran ordunun ilk ampute teğmeni Mayas Mansour, "Bu eli ilk denediğimde içimde bir rahatlama oldu, araba kullanıp, elime bardak alabilirdim. İki elimle işime geri dönebildim" ifadelerini kullandı.

Elini kaybeden diğer asker Mazen Mayhoub ise, "Bu yeni bir hayat. Hayatın çok kısa olduğunu hissediyorum ve bu elin hareket ettiğini gördüğümde mutlu oldum, gözlerimden yaş geldi" şeklinde konuştu.

