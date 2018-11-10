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Suriyeli Gina'nın cinayet zanlıları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 18:03 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, telefonunu gasbetmeye çalıştıkları Suriye uyruklu Gina Abu Salih'i (19) bıçaklayarak öldürdükleri, arkadaşı Ahmet Gazi'yi (16) de yaraladıkları iddia edilen M.B.T.

Suriyeli Gina'nın cinayet zanlıları yakalandı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, telefonunu gasbetmeye çalıştıkları Suriye uyruklu Gina Abu Salih'i (19) bıçaklayarak öldürdükleri, arkadaşı Ahmet Gazi'yi (16) de yaraladıkları iddia edilen M.B.T. (17) ve A.S. (15), polis tarafından yakalandı.
Olay, önceki gece Yeditepe Mahallesi'ndeki Engelsizler Parkı'nda meydana geldi. Üniversite hazırlık kursundan çıkıp parka giden Gina Abu Salih ile Amhet Gazi'nin yanına motosikletli kişiler geldi. Bu kişiler, Salih'ten cep telefonunu istedi. Genç kız direnince gaspçılar, yanlarındaki bıçağı çekti, Salih ve Gazi'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Gina Abu Salih, yaşamını yitirirken, Ahmet Gazi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda olaya karışan şüphelileri belirledi. Ekipler yaptıkları operasyonla M.B.T. ve A.S.'yi yakaladı. Ekipler, şüphelilerin kullandığı elektrikli motosiklete el koyarken, M.B.T.'nin adresinde yapılan aramada demir çekiç bulundu. Her iki şüpheli de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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