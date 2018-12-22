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Suriyeli grup, Suriyelilerin evini bastı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 00:24 | Son Güncelleme

KONYA'da, iddiaya göre Suriyeli bir grup, yine Suriyelilere ait olan evi bastı, çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Suriyeli grup, Suriyelilerin evini bastı: 2 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, iddiaya göre Suriyeli bir grup, yine Suriyelilere ait olan evi bastı, çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Kale Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli olan grup, henüz bilinmeyen nedenle Suriyeli başka bir gruba ait evi bastı. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Mustafa El Hasan (16) ve Hanı Alhasan (30) göğsünden aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hanı Alhasan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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Suriyeli grup, Suriyelilerin evini bastı: 2 yaralıSuriyeli grup, Suriyelilerin evini bastı: 2 yaralı

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