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Suriyeli hamile çocuk gelin şiddet mağduru

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 19:36 | Son Güncelleme

ANKARA'da, aileleri tarafından birlikte yaşamaya zorlanan Suriyeli 4 aylık hamile R.H.

Suriyeli hamile çocuk gelin şiddet mağduru

İrfan ÖZŞEKER- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, aileleri tarafından birlikte yaşamaya zorlanan Suriyeli 4 aylık hamile R.H. (14), şiddet gördüğü gerekçesiyle hastanede tedavi edildi. Tedavinin ardından R.H. ile birlikte yaşama zorlandığı aynı yaştaki H.Y., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan R.H. ile H.Y., aileleri tarafından birlikte yaşamaya zorlandı. İkili bugün bilinmeyen nedenle tartıştıştı. İddiaya göre tartışma sırasında H.Y., 4 aylık hamile olan R.H.'yi darbetti. Yüzünde darp izleri bulunan R.H., annesi tarafından Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. R.H., hastanede tedavi edilirken, polise haber verildi. R.H, gelen polis ekiplerine H.Y.'den şikayetçi olmadığını söyledi. R.H. ve daha sonra hastaneye gelen H.Y. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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Suriyeli hamile çocuk gelin şiddet mağduru

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