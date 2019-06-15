Suriyeli hamile kadın çocuğuyla 4 gündür kayıp

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de 1,5 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak evden çıkan 5 aylık hamile Isras Hamada (21)'dan 4 gündür haber alınamıyor. Hamada, daha önce gittiği lokantada uğradığı fiziksel ve sözlü tacizle basında yer almıştı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan Isras Hamada geçtiğimiz Salı günü 1,5 yaşındaki çocuğu Zekiya Ayar'ı da yanına alarak evden çıktı. Ertesi gün Esenyurt'ta oturan amcasını arayan Hamada, karakolda olduğunu ve amcasından kendisini almasını istedi. Ancak genç kadın ve çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Hamada'nın eve dönmemesi üzerine kocası Zekeriya Ayar polise başvurdu. Ülkesindeki iç savaştan dolayı 2014 yılında Sultangazi'ye yerleşen Hamada, 2016 yılında inşaat işçisi Zekeriya Ayar ile evlendi. Ayar, ailesi ile birlikte genç kadın ve çocuğunu her yerde aradı ancak bir sonuca ulaşamadı.

“BAŞINA BİR İŞ Mİ GELDİ, BİRİSİ Mİ KAÇIRDI, KENDİ Mİ GİTTİ? BİLMİYORUM"

Eşi ve çocuğunun fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken Zekeriya Ayar, “Eşim ve çocuğum kayıp. 4 günden beri haber alamıyorum. Eşim 5 aylık hamile. 1,5 yaşında da çocuğum var. Salı günü akşam saat 19.30'da evden çıkıyor. O günden beri kendilerinden haber alamıyorum. Başına bir iş mi geldi, birisi mi kaçırdı, kendi mi gitti? Bilmiyorum. Aramadığım yer kalmadı. Herkesi arıyorum. Annesi, babası perişan, ben perişan. Ailesi Belçika'da yaşıyor. Buraya gelmek istiyorlar, ama gelemiyorlar. Çocuğum yok. Gözümün önüne çocuğum geliyor. Salı günü saat gece 03.00'da Esenyurt'ta bulunan amcasını aramış. Esenyurt karakolunda olduğunu, 'gelin beni alın' demiş. Amcası almamış, bana da haber verilmedi" dedi.