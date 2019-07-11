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Suriyeli hamile kadın ve bebeğini öldürenlere verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onaylandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 11:31 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile olan ve tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte öldürülen Suriyeli Emani Al Rahmun cinayetinin davasında iki sanığa verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 72’şer yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı.Sakarya’da 2017 yılı Temmuz ayında Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile olan ve tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte öldürülen Suriyeli Emani Al Rahmun’un cinayeti tüm vicdanlara ateş düşürmüştü.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile olan ve tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte öldürülen Suriyeli Emani Al Rahmun cinayetinin davasında iki sanığa verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 72’şer yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı.
Sakarya’da 2017 yılı Temmuz ayında Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile olan ve tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte öldürülen Suriyeli Emani Al Rahmun’un cinayeti tüm vicdanlara ateş düşürmüştü. İlçede yaşayan Suriye uyruklu Halid Al-Rahmun, 6 Temmuz 2017’de iş yerinden geldikten sonra evinde olmayan hamile eşi Emani ile 10 aylık erkek bebeği Halaf Al-Rahmun’u tüm aramalarına rağmen bulamamış ve ihbarı üzerine jandarma ile polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Aramalar sonucu kadın ve bebeğinin cesetleri, Birlik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Birol Karacal ile Celal Bay, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme de tutuklanmıştı.
Sanıklar hakkında çıkarıldıkları ilk mahkemede mahkeme heyeti, 10 aylık bebek Halaf Al Rahmun’un İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıntılı raporun düzenlenip gönderilmesi için davayı ertelemişti. 2. celsede mahkeme heyeti Halaf Al Rahmun’un otopsi raporunu okudu. Raporun okunması sonrası mahkeme heyeti sanıklara Birol Karacal ve Cemal Bay’a ayrı ayrı Nitelikli Cinsel İstismar suçundan 30 yıl hapis, Anneye karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış hapis, Yağma suçundan 15 yıl, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 21 yıl, Konut dokunulmazlığından 6 yıl olmak üzere toplam 132 yıl hapis cezası verilmişti. Daha sonrasında sanık avukatları, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine temyiz başvurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren 1. Ceza Dairesi, başvurunun reddine karar vererek, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onayladı. Başvuruyu değerlendiren Yargıtayın yaptığı incelemede, isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafilerinin, sanıkların suçu işlediklerinin ispat edilemediğine ilişkin ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının esastan reddine karar verildi.
Sanıklar Birol Karacal ve Cemal Bay, ‘Kasten Adam Öldürme’, ‘Cinsel Saldırı’, ‘Konut Dokunulmazlığı İhlali’, ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlamaları ile yargılanan ve Sakarya Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davada her iki sanığa da ayrı ayrı ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 72’şer yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onayladı.

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