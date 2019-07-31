Suriyeli Hasan: Bize yalan söylediler

AFP'ye konuşan Hasan da böyle sınır dışı edildiğini söyledi.Muhammed Hasan, beklemediği bir anda, yaşadığı İstanbul’da güvenlik birimleri tarafından otobüse bindirilerek sınır dışı edildi. Yanına hiçbir şey alamadan, sadece üzerindeki kıyafetlerle apar topar Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan 22 yaşındaki Hasan, kendini sınırın Suriye tarafından Bab El Hava Sınır Kapısı’nda buldu.

Ülkesine yedi yıl sonra yeniden ayak basan Hasan “Bu ülke hakkında artık hiçbir şey bilmiyorum” diyor. Muhammed Hasan’ın doğduğu, büyüdüğü ve 15 yaşındayken ayrılmak zorunda kaldığı Suriye artık çok farklı bir ülke…

Evine dönemiyor

Memleketi Halep’e değil, muhaliflerin son kalesi olarak nitelendirilen, cihatçıların kontrolündeki İdlib’e gönderilen Hasan, “Ailem Halep’te ama ben oraya gidemeyeceğim” dedi.

Hasan’ın ailesinin yaşadığı bölgenin denetimi, Rusya’nın desteği ile 2015 yılında Esad rejimi tarafından geri alındı. Rejim güçleri bölgedeki genç erkekleri gözaltına alarak Esad ordusuna katılmaya zorladı.