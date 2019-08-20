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Suriyeli hırsız polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 16:57 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, komşusunun elindeki cep telefonu alıp kaçan Suriye uyruklu Mezın Assaf (18), polis tarafından yakalandı.

Suriyeli hırsız polisten kaçamadı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, komşusunun elindeki cep telefonu alıp kaçan Suriye uyruklu Mezın Assaf (18), polis tarafından yakalandı.
Olay Gölcük Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Mezın Assaf, komşusunun elindeki cep telefonunu alıp, kaçtı. Adı öğrenilemeyen komşu da Gölcük Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptıkları araştırmalar sonunda Suriyeli genci, çarşıda yakaladı. Üzerinden komşusuna ait cep telefonu çıkan Assaf, ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet savcılığı talimatıyla sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Suriyeli hırsız polisten kaçamadı

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