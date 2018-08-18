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Suriyeli Hristiyanlardan YPG/PKK eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 20:44 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde yaşayan kilise mensupları, örgütün, Hristiyan okullarını kapatmasını, kilise mensuplarına karşı hak ihlallerini ve evlerini terk etmek zorunda kalanların mülklerine el koymasını eleştirdi

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde yaşayan kilise başkan ve rahipleri, örgütün, Hristiyan okullarını kapatmasının, kilise mensuplarına karşı hak ihlallerinin ve evlerini terk etmek zorunda kalanların mallarına el koymasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Bölgedeki kiliselerin başkan ve rahipleri, Haseke'nin Kamışlı ilçesinde bir araya geldi.

Toplantının ardından yayımlanan ortak mesajda, "Toplantıda okullara getirilen ruhsat ve onların (YPG/PKK) dayattığı eğitim müfredatı ele alındı. Ayrıca kilise mensuplarına karşı hak ihlalleri de görüşüldü." ifadesi kullanıldı.

Toplantıya katılanların, Hristiyanların haklarına herhangi bir müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladığı belirtilen mesajda, "Toplantıya katılanlar, bölgede Hristiyanlara bütün taraflarca saygı gösterilmesini istedi. Buradaki topraklar ve mülkler sadece yerel halklara aittir. Ancak savaş şartlarından dolayı buraları terk etmek zorunda kalanların mülklerine el koymak için hiçbir bahane kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

- YPG/PKK'nın ideolojik müfredat dayatması

Terör örgütü, işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda, üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan militarist görüşler aşılıyor.

YPG/PKK, ilkokullarla başladığı ve geçen sene 9. sınıflara da uyguladığı müfredatı, bu sene 10. ve 11. sınıflarda da yaygınlaştırmaya hazırlanıyor.

Çocuklarını terör örgütü propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt, bu okullara da baskın yaparak, tehdit ve kapatma yöntemine başvuruyor.

Terör örgütü, eğitim dayatmasını genişleterek, 10 Ağustos'ta Kamışlı ilçesinin Dirik ve Dirbesiye beldelerinde Süryani okullarını da kapatmıştı.

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