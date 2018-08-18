Suriyeli Hristiyanlardan YPG/PKK eleştirisi

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde yaşayan kilise başkan ve rahipleri, örgütün, Hristiyan okullarını kapatmasının, kilise mensuplarına karşı hak ihlallerinin ve evlerini terk etmek zorunda kalanların mallarına el koymasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Bölgedeki kiliselerin başkan ve rahipleri, Haseke'nin Kamışlı ilçesinde bir araya geldi.

Toplantının ardından yayımlanan ortak mesajda, "Toplantıda okullara getirilen ruhsat ve onların (YPG/PKK) dayattığı eğitim müfredatı ele alındı. Ayrıca kilise mensuplarına karşı hak ihlalleri de görüşüldü." ifadesi kullanıldı.

Toplantıya katılanların, Hristiyanların haklarına herhangi bir müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladığı belirtilen mesajda, "Toplantıya katılanlar, bölgede Hristiyanlara bütün taraflarca saygı gösterilmesini istedi. Buradaki topraklar ve mülkler sadece yerel halklara aittir. Ancak savaş şartlarından dolayı buraları terk etmek zorunda kalanların mülklerine el koymak için hiçbir bahane kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.