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Suriyeli hukukçulardan BM'ye çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 15:04 | Son Güncelleme

Suriyeli Hukukçular Komitesi, Esed rejiminin tehcir ettirdiği muhaliflerin mal varlıklarına el koymasına tepki göstererek BM'ye çağrıda bulundu

Suriyeli Hukukçular Komitesi, Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulunarak Beşşar Esed rejiminin tehcir ettirdiği muhaliflerin mal varlıklarına el koymasına imkan veren yasaların hukuka aykırı olduğunu ortaya koymasını istedi.

Beşşar Esed rejimi, Suriye'de saldırı ve ablukalarla göç ettirdiği sivillerin taşınmaz mallarını yağmalıyor ve çıkardığı "10 numaralı" olarak bilinen yasa çerçevesinde el koyuyor.

Suriyeli Hukukçular Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, rejimin 14 Mart-24 Nisan 2018 döneminde tehcir vasıtasıyla ele geçirdiği Doğu Guta'da, 11 Ekim 2018'de "haciz" adı altında onlarca kişinin geride bıraktığı taşınmazlarına el koyduğu anımsatıldı.

Kararın "toplu ceza" niteliğinde olduğu kaydedilen açıklamada, "Rejimin muhaliflere ait mal varlıklarına el koyması, Suriye anayasasına aykırıdır. Karar, kişilerin hayatını, özgürlüğünü ve mal varlıklarını koruyan uluslararası hukuk ve anlaşmaları ihlal etmektedir." ifadeleri yer aldı.

- BM'ye çağrı

Rejimin muhaliflerine yönelik hak ihlallerinin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, BM ve uluslararası kuruluşlara çağrı yapıldı.

Açıklamada, BM'yi rejimin Suriyelilerin mal varlıklarına el koymasına yönelik kararlarını geçersiz saymaya ve tanımamaya davet etti.

Esed rejimi bu eylemlerine kılıf olacak yasayı geçen sene nisan ayında çıkardı. "10 numaralı" olarak bilinen yasa, mal varlıklarını beyan etmeyenlerin evleri, iş yerleri veya arsalarının kamulaştırılmasını öngörüyor.

Eş zamanlı olarak rejim, Halep ve Şam'da daha önce muhaliflerin kontrolündeki bazı semtlerdeki evleri yıkmaya başladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch-HRW) 16 Ekim 2018'deki açıklamasında, başkent Şam'ın Kabun Mahallesi'nin uydu görüntülerini inceleyerek, rejimin mülkleri ihtarsız, tazminatsız ya da herhangi bir çözüm sunmadan yıktığını gözlemlediklerini kaydetmişti.

Rejimin evine el koyduğu siviller arasında ünlü isimlerin de olduğu biliniyor. Bunlardan biri Al Jazeera Kanalında sunuculuk yapan Faysam Kasım. Kasım'ın Süveyda'da evine 2015'te el koyan rejim, burayı askeri kışlaya çevirmişti.

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