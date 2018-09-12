SURİYELİ HÜSEYİN'İN TESLİM OLAN CİNAYET ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, İbrahim Halaf Hüseyin'in, boğazı bıçakla kesilerek öldürüldüğü saptandı. Şüphelilerin, cesedi ortadan kaldırmak için soyup taş bağladığı, ardından da gömleğini tekrar üzerine giydirerek suya attığı saptandı. İbrahim Halaf Hüseyin'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan İbrahim Halaf Hüseyin, 2 eşi ve 8 çocuğu ile birlikte, yaklaşık 2 ay önce Ankara'nın Kahramankazan ilçesine yerleşti. İlçede bir besi çiftliğinde çalışan İbrahim Halaf Hüseyin, önceki akşam bir arkadaşının daveti üzerine yemeğe gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ancak İbrahim Halaf Hüseyin eve dönmedi. İlçede arama çalışması yapan aile, İbrahim Halaf Hüseyin'i kırsal Bitik Mahallesi'ndeki Ova Çayı'nda suda hareketsiz bulup, polise haber verdi.

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN,(Ankara),(DHA)-ANKARA'nın Kahramankazan İlçesi'nde 2 eşli 8 çocuk babası Suriyeli İbrahim Halaf Hüseyin'i (30), bıçakla boğazını kesip, öldürdükten sonra cesedi ortadan kaldırmak için soyup taş bağlayıp üzerine de gömleğini giydirip Ova Çayı'na attıkları iddiasıyla aranan Suriyeli Ömer E. ile Yaser A. İstanbul'da polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Suriyeli Ömer E. ve Yaser A. tutuklandı.

GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ SERBEST

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, İbrahim Halaf Hüseyin'i akşam eskiden köy olan mahallede kaldığı evde yemeğe çağıran Suriyeli Muhammet E., ile Ahmet A. ve yemeğe katılan Suriyeli Ömer E. ve Yaser A. hakkında yakalama kararı çıkarttı. Şüpheli dört kişiden Muhammet E. ile Ahmet A. yakalanırken, Ömer E. ve Yaser A. ise kayıplara karıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet E. ile Ahmet A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL'DA POLİSE TESLİM OLDU

Soruşturma kapsamında polis, İbrahim Halaf Hüseyin'in, yemeğin ardından kendisi gibi davetli olan Suriyeli Ömer E. ve Yaser A. ile görüştüğünü, ardından da ortadan kaybolduğunu tespit etti. Polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve olayın şüphelileri olduğunu öne sürülen Ömer E. ve Yaser A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında Ömer E. ve Yaser A.'nın dün akşam İstanbul'da polise teslim oldukları öğrenildi. İki şüpheli İstanbul'dan Kahramankazan'a getirilerek burada emniyette sorguya alındı. Ömer E. ve Yaser A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.