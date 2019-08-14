Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili iki kardeş gözaltına alındı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Suriye uyruklu Ahmet Hacı Süleyman ile kayınbiraderleri Muhammet Hacı ve Eymen Hacı İsa arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Muhammet Hacı ve Eymen Hacı İsa kollarından, Ahmet Hacı Süleyman ise göğsünden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Hacı Süleyman’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis, kavgayı hafif yaralı olarak atlatan iki kardeşi ise gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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