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Suriyeli ikizlerden Mehmetçik'e mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 10:02 | Son Güncelleme

Halep kentinde 6 yıl önce babalarını bir bombardımanda kaybederek Türkiye'ye sığınan 12 yaşındaki ikiz kardeşler Hande ve Abir Alakil, Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren Türk askerlerine minnettarlıklarını ve duygularını kelimelere döktü

Suriye'nin Halep şehrinde 6 yıl önce babalarını bombardımanda kaybeden ve Türkiye'ye sığınan 12 yaşındaki ikiz kardeşler Hande ve Abir Alakil, Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren Türk askerlerine minnettarlıklarını ve duygularını kelimelere dökerek birer mektup yazdı.

Adana Yüreğir İmam Hatip Lisesinde 6. sınıfta öğrencisi Hande ve Abir Alakil kardeşler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere minnettarlıklarını mektuba döktüler.

Yazdıkları mektupları İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim eden ikiz kardeşlerden Abir Alakil, Türk askerini çok sevdiğini ve onlara mektup yazarken çok mutlu olduğunu söyledi.

Mektubunda hem minnettarlığını dile getirdiğine Türk askerine duyduğu sevgiye yer verdiğini dile getiren Abir, "Mektubumda 'Sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Dünyada sizin gibi yiğit kimse yok olamaz da. Allah yardımcınız olsun.' diye yazdım." dedi.

Abir mektubunda ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Mehmetçik, sevgili askerlerimiz. Sizi çok seviyoruz. Siz bizim umudumuzsunuz. Allah'a emanet olun. Sizin gibi yiğitler bu dünyada bulunmaz. Sizin gibi olmaya çalışıyorlar ama sizin gibi cesaretleri yok. Sizi çok seviyoruz. Sizler, Türkiye'nin umudusunuz. Dünya sizin gibi yiğitleri bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah sizinle olsun."

- "Babam bombardımanda öldü"

Ülkelerindeki çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye 6 yıl önce gelmek zorunda kaldıklarını aktaran Hande Alakil ise, "Babamı savaşta bombalı saldırı sonucu kaybettik." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere olan duygularını dile getirmek için mektup yazdığını söyleyen Alakil, şöyle devam etti:

"Bu mektubu yazıyorum çünkü onlar bizim için, bizlerin güvende yaşaması için savaşıyorlar. Onlara borçluyuz. Mektubumda, 'Düşmanlar bilsin ki Türk askeri her zaman güçlüdür, kimseye boyun eğmez. Biz de kalemlerimizle, bilgilerimizle savaşıyoruz.' ifadelerine yer verdim."

Hande Alakil, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili kahraman Türk askerleri, Allah sizden bin kere razı olsun. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizi yetiştiren anne-baba ne güzel anne-baba. Siz savaşıyorsunuz. Biz de çok iyi birer öğrenci ve Türk askeri olacağız. Düşmanlarımızla kalemlerimizle ve bilgilerimizle savaşacağız. Allah'ım bütün askerlerimizi esirgesin."

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