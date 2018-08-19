Suriyeli ikizleri deniz ayırdı

Ramazan EĞRİ / İstanbul, (DHA) - ŞİLE'de denize giren Suriyeli ikizlerden biri boğuldu. Sultanbeyli'den Şile'ye gelen Suriyeyi Recap Arcan (18), kardeşi Muammet Arcan (16) ve iki arkadaşı serinlemek için Ayazma plajında denize girdi. Bir süre yüzen gençler, daha sonra yoğun dalgalara karşı koyamadı. İkizler ve arkadaşları plajdakilerinden yardım istedi. Vatandaşlar gençleri güçlükle denizden güçlükle çıkardı. Recap Arcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İkizi Muhammet Arcan ise Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Arcan'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
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