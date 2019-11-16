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Suriyeli işçiler çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışmalarına destek veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 00:43 | Son Güncelleme

Kentte özel bir inşaat firmasında çalışan yaklaşık Suriyeli 40 inşaat işçisi çalışmaların yürütüldüğü alana gelerek gönüllü olarak çalışmalara destek veriyor - Suriyeli işçi Ömer Bekir: - "Onlar önceden biz zor durumdayken nasıl bize yardım ettilerse şimdi biz onlara yardım etmek zorundayız"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına 40 kişilik gönüllü Suriyeli işçiler de dahil oldu

İlçede dün saat 15.42'de meydana gelen olay sonrası zemine uzun ve kalın ebatta çok sayıda tahta düşmesi nedeniyle oluşan enkaz, hummalı çalışmalarla inşaat dışına taşınıyor.

Havanın kararmasıyla beraber bölgeye getirilen seyyar ışık sistemleriyle aydınlatılan alandaki çalışmalarda yaklaşık 34 saat geride kaldı.

Kentte özel bir inşaat firmasında çalışan yaklaşık Suriyeli 40 inşaat işçisi çalışmaların yürütüldüğü alana gelerek gönüllü olarak ekiplere destek veriyor.

Suriyeli Ömer Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Çalışmalara destek olmak için organize olup alana geldiklerini belirten Bekir, şöyle konuştu:

"Duyduk ki meslektaşlarımız kaza geçirmiş, göçüğün altında kalmış 40 kişilik bir ekibim var hemen onları topladım ve buraya geldim. Burada çalışan herkes ve göçüğün altında kalan inşaat mühendisi bizim kardeşimizdir. Onlar önceden biz zor durumdayken nasıl bize yardım ettilerse şimdi biz onlara yardım etmek zorundayız. Elimizden geldiği kadar canla başla mücadele edeceğiz."

İşçilerden Yasin Hiddo ise olayı duyar duymaz yardım etmek için arkadaşlarını aradığını ifada etti.

Göçük altında kalan Korkut Küçükcan'ın canlı çıkarılması için hem dua ettiklerini hem de çalışacaklarını dile getiren Hiddo, "Burada bulunan kardeşlerimize yardım etmek için geldik. Zaten burada kardeş gibi yaşıyoruz, bu bizim vazifemiz. Göçük altında kalan arkadaşımızı bulmadan buradan gitmeyeceğiz. Gerekirse iki gün burada durmadan gayret ederek çalışacağız. İnşallah onu kurtaracağız." şeklinde konuştu.

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