Suriyeli isyancılardan ilginç Türkiye iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen ay vardıkları anlaşmayla İdlib'de isyancı gruplarla Suriye ordusu arasında silahsızlandırılmış bir bölge kurulması kararı aldılar. Bu kararla Suriye güçlerinin bölgeye yapmaya hazırlandığı büyük saldırı önlenmiş oldu.
Soçi'de 17 Eylül tarihinde varılan anlaşma, şu anda isyancıların elinde olan bölgede 15-20 km genişliğinde bir alanın silahtan arındırılmış bölge olarak belirlenmesini ve burada Türk ve Rus askerlerinin ortak devriye görevi yapmasını öngörüyordu.
Ancak isyancılar, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın en güçlü müttefiki olan Rusya'ya güven duymuyor. Muhalif fraksiyonlar, silahsız bölgede Rus askeri varlığı bulunmasının, Soçi anlaşmasında itiraz ettikleri noktaların başında geldiğini söylüyorlar.
Anlaşma uyarınca Türkiye'nin "radikal" olarak nitelediği isyancı grupların da 15 Ekim'e kadar bu bölgeyi terk etmeleri isteniyor.
İdlib bölgesindeki cihatçı grupların en büyüğü olan Tahrir el Şam, henüz bu koşullara uyup uymayacağını açıklamadı.
Suriye Dışişleri Bakanı Welid el Muallim dün bir söyleşide, "Türkiye yükümlülüklerini yerine getirecek yetenektedir" dedi.
Uzun zamandır Esad karşıtı grupları destekleyen Türkiye son aylarda savaşa diplomatik bir çözüm bulunması için Rusya ile işbirliği yapıyor.
İsyancılar arasında Türkiye'nin desteklediği gruplar, son 48 saatte Türk istihbarat ve askeri yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde, Rus devriyelerine itirazlarını açıkça belirttiklerini söylediler.
Türkiye'nin desteklediği Ulusal Kurtuluş Cephesi (NFL) komutanlarından Şeyh Ömer Hutheifa, Türkiye'nin bu devriyelerin yapılmayacağı yolunda kendilerine güvence verdiğini söyledi.
Hutheifa, "Türk kardeşlerimizden ricamız buna razı olunmamasıydı...Bunun geçilmemesi gereken bir kırmızı çizgi olduğuydu" dedi.
"Türkiye'nin en son pozisyonu, Rus askerlerinin (bölgeye) girmeyeceği yolundaydı."
Bu konuda Rus tarafı herhangi bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili olarak Türk yetkililere de ulaşılamadı.
Muhaliflerden bir başka isim, Ankara'nın bu bölgede devriye görevinin riskler taşıdığı ve anlaşmanın fiilen uygulanmasının Türkiye'ye bırakılmasının en doğru karar olacağı konusunda Moskova'yı ikna etmeye çalıştığını söyledi.
Bölge hakkında yapılan müzakerelere katılan bir isyancı komutan, "İsyancıların (terk ettiği) yerlere ağır silahlarıyla Türk birliklerinin yerleşmesi öneriliyor" dedi.
NFL sözcüsü Yüzbaşı Naci ebu Huthaifa, "Biz kendi siperlerimizde ve üslerimize kalacağız. Ruslara güvenmiyoruz ve her an anlaşmayı bozmalarını bekliyoruz" dedi.
Lübnan'daki el Mayadin televizyon kanalına konuşan Muallim ise, İdlib'deki muhaliflerin ağır ve orta büyüklükteki silahlarını Aralık ayından önce teslim etmeleri gerektiğini söyledi.
Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?
Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?
Suriye'den Türkiye'ye 'tek şartlı' mesaj
Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!
Financial Times yazarı David Gardner: Türkiye'yi ABD, Suriye ve AB ile ilgili zor seçimler bekliyor
Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül açıklaması: Yapılan terbiyesizlikleri affedemem!
Aile hekimlerinde e-reçete dönemi! Yeni uygulama İzmir'de başladı
'Didim belediye binası icradan satılık' iddiası
Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Okuyucu Yorumları 1 yorum