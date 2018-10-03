Suriyeli isyancılardan ilginç Türkiye iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen ay vardıkları anlaşmayla İdlib'de isyancı gruplarla Suriye ordusu arasında silahsızlandırılmış bir bölge kurulması kararı aldılar. Bu kararla Suriye güçlerinin bölgeye yapmaya hazırlandığı büyük saldırı önlenmiş oldu.

Soçi'de 17 Eylül tarihinde varılan anlaşma, şu anda isyancıların elinde olan bölgede 15-20 km genişliğinde bir alanın silahtan arındırılmış bölge olarak belirlenmesini ve burada Türk ve Rus askerlerinin ortak devriye görevi yapmasını öngörüyordu.

Ancak isyancılar, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın en güçlü müttefiki olan Rusya'ya güven duymuyor. Muhalif fraksiyonlar, silahsız bölgede Rus askeri varlığı bulunmasının, Soçi anlaşmasında itiraz ettikleri noktaların başında geldiğini söylüyorlar.

Anlaşma uyarınca Türkiye'nin "radikal" olarak nitelediği isyancı grupların da 15 Ekim'e kadar bu bölgeyi terk etmeleri isteniyor.

İdlib bölgesindeki cihatçı grupların en büyüğü olan Tahrir el Şam, henüz bu koşullara uyup uymayacağını açıklamadı.