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Suriyeli isyancılardan ilginç Türkiye iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

Kuzey Suriye'deki isyancılar, silahsızlandırılmış bölgede Türk ve Rus güçlerinin ortak devriye gezmesine karşı çıktılar ve Türkiye'nin bölgede Rus askerinin devriye görevi yapmayacağı yolunda kendilerine söz verdiğini söylediler.

Suriyeli isyancılardan ilginç Türkiye iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen ay vardıkları anlaşmayla İdlib'de isyancı gruplarla Suriye ordusu arasında silahsızlandırılmış bir bölge kurulması kararı aldılar. Bu kararla Suriye güçlerinin bölgeye yapmaya hazırlandığı büyük saldırı önlenmiş oldu.

Soçi'de 17 Eylül tarihinde varılan anlaşma, şu anda isyancıların elinde olan bölgede 15-20 km genişliğinde bir alanın silahtan arındırılmış bölge olarak belirlenmesini ve burada Türk ve Rus askerlerinin ortak devriye görevi yapmasını öngörüyordu.

Ancak isyancılar, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın en güçlü müttefiki olan Rusya'ya güven duymuyor. Muhalif fraksiyonlar, silahsız bölgede Rus askeri varlığı bulunmasının, Soçi anlaşmasında itiraz ettikleri noktaların başında geldiğini söylüyorlar.

Anlaşma uyarınca Türkiye'nin "radikal" olarak nitelediği isyancı grupların da 15 Ekim'e kadar bu bölgeyi terk etmeleri isteniyor.

İdlib bölgesindeki cihatçı grupların en büyüğü olan Tahrir el Şam, henüz bu koşullara uyup uymayacağını açıklamadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Welid el Muallim dün bir söyleşide, "Türkiye yükümlülüklerini yerine getirecek yetenektedir" dedi.

Uzun zamandır Esad karşıtı grupları destekleyen Türkiye son aylarda savaşa diplomatik bir çözüm bulunması için Rusya ile işbirliği yapıyor.

İsyancılar arasında Türkiye'nin desteklediği gruplar, son 48 saatte Türk istihbarat ve askeri yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde, Rus devriyelerine itirazlarını açıkça belirttiklerini söylediler.

Türkiye'nin desteklediği Ulusal Kurtuluş Cephesi (NFL) komutanlarından Şeyh Ömer Hutheifa, Türkiye'nin bu devriyelerin yapılmayacağı yolunda kendilerine güvence verdiğini söyledi.

Hutheifa, "Türk kardeşlerimizden ricamız buna razı olunmamasıydı...Bunun geçilmemesi gereken bir kırmızı çizgi olduğuydu" dedi.

"Türkiye'nin en son pozisyonu, Rus askerlerinin (bölgeye) girmeyeceği yolundaydı."

Bu konuda Rus tarafı herhangi bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili olarak Türk yetkililere de ulaşılamadı.

Muhaliflerden bir başka isim, Ankara'nın bu bölgede devriye görevinin riskler taşıdığı ve anlaşmanın fiilen uygulanmasının Türkiye'ye bırakılmasının en doğru karar olacağı konusunda Moskova'yı ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Bölge hakkında yapılan müzakerelere katılan bir isyancı komutan, "İsyancıların (terk ettiği) yerlere ağır silahlarıyla Türk birliklerinin yerleşmesi öneriliyor" dedi.

NFL sözcüsü Yüzbaşı Naci ebu Huthaifa, "Biz kendi siperlerimizde ve üslerimize kalacağız. Ruslara güvenmiyoruz ve her an anlaşmayı bozmalarını bekliyoruz" dedi.

Lübnan'daki el Mayadin televizyon kanalına konuşan Muallim ise, İdlib'deki muhaliflerin ağır ve orta büyüklükteki silahlarını Aralık ayından önce teslim etmeleri gerektiğini söyledi.

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Suriye Türkiye Rusya Devriye putin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunlara terörist diyen Rusya. PKK,ya terörist demiyor. Sıkıntı burda. Türkiye' Tüm terör örgütlerine karşıyım.diyor. Rusya'+ABD teröristlerle işbirliği yapıyor. Amaçları ne? Türkiye'yi bölmek yok etmek değilmi ?
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