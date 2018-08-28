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Suriyeli kadın, bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 16:30 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Suriyeli kadın Samar Rajab Basha, içerisinde 3 bin 500 lira ile banka kartları bulunan cüzdanı, sahibi olan temizlik işçisine verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Suriyeli kadın, yolda yürürken bulduğu ve içerisinde 3 bin 500 lira ile banka kartları olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Suriyeli kadın Samar Rajab Basha, Yukarı Hisar Mahallesi'ndeki Yapay Şelale bölgesinde yürüyüş yaparken bir cüzdan buldu.

Basha, içerisinde 3 bin 500 lira, kimlik ve banka kartları olduğu belirlenen cüzdanı sahibine ulaştırmak için tanıdıklarından yardım istedi. Kimlik bilgilerinden cüzdanın sahibine ulaşan kadın, bulduklarını Ertan Dibek'e teslim etti.

Samar Rajab Basha, gazetecilere yaptığı açıklama, yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırmak için tanıdıklarıyla araştırma yaptıklarını söyledi.

Cüzdanın sahibiyle buluşarak teslim ettiğini bildiren Basha, "Biz kesinlikle haram para yemeyiz. Daha önce de altın bulup sahibine teslim etmiştim." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde temizlik işlerinde çalışan Ertan Dibek de borcunu ödemek için bankadan para çektiğini, yolda yürürken cüzdanını düşürdüğünü dile getirdi.

Cüzdanını kaybettiğini, eve varınca anladığını aktaran Dibek, "Akşam bir tanıdığım aradı, cüzdanımın bulunduğunu söyledi. Bugün teslim aldım. Allah, Suriyeli ablamızdan razı olsun. Helal paramızdı. İnsanlık ölmemiş." diye konuştu.

Suriyeli kadın Basha, Dibek'in 100 lira para hediyesini de kabul etmedi.

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Cüzdan Manavgat para suriyeli kadın

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