'Suriyeli Kadın Mültecilerin Yükü Daha Ağır'

“Savaş 2011’de başladı. Belki biter diye düşündüm. Suriye’de kalmak istedim. Ama savaş bitmedi. Ben de çocuklarımla birlikte Türkiye’ye, İzmir’e geldim”. Halepli üç çocuk annesi Rahime Hasan bütün hayatını değiştiren yılları bu sözlerle özetliyor. Hasan, İzmir’deki Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde stant açan Suriyeli kadınlardan bir tanesi.

Aylar boyunca alın teri ve göz nuru dökerek bu stantta sergileyecekleri ürünleri hazırladılar. Boncuklar, şapkalar, çantalar, bebekler, dekorasyon ürünleri ve tabii Suriye’nin ünlü sellora tatlısı. Hepsi Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Suriyeli kadınlar tarafından yapıldı. Stantta görev yapan Suriyeli kadınların önemli bir kısmı Türkçe bilmiyor. Birçoğu çocuklarının bakımını tek başına üstlenmek zorunda kalan kadınlar.

“Türk toplumuyla kaynaşmak istiyoruz”

Rahime Hasan da onlardan biri. Türkiye’ye ilk geldiğinde önündeki en büyük engelin dil sorunu olduğunu söylüyor. Hasan, açılan çeşitli kurslara giderek derdini anlatacak kadar Türkçe öğrenmiş. Çocukları da Türkiye’de okula gidiyor. Onların okuldaki başarılarından büyük memnuniyet duyuyor. Stantta sergilenen ürünlerin satışı birçok Suriyeli kadın için göz ardı edilmeyecek bir gelir kaynağı. Ancak Rahime Hasan birçok Türk kadın örgütünün stant açtığı bu merkezde Suriyeli kadınların da yer almasını entegrasyon açısından önemli buluyor: “Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği’nin kadınlar grubu olarak Türk toplumuyla kaynaşmak istiyoruz. Bunun için bu özel günde ellerimizle yaptığımız ürünlerle buradayız”.