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Suriyeli kadın oğluna 'Barış' adını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 17:16 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn Hastanesi'nde doğum yapan 'Cuheyna' isimli kadının, Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı kavuştukları huzur ve güven ortamı nedeniyle oğluna 'Barış' adını verdiğini açıkladı.

Suriyeli kadın oğluna 'Barış' adını verdi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn Hastanesi'nde doğum yapan 'Cuheyna' isimli kadının, Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı kavuştukları huzur ve güven ortamı nedeniyle oğluna 'Barış' adını verdiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kısa süre önce dünyaya gelen 'Pınar' bebeğimizden sonra 'Barış' bebeğimiz de dünyaya gözlerini açtı. Resulayn’da doğum yapan Cuheyna kardeşimiz, Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı kavuştukları huzur ve güven ortamına atfen oğluna 'Barış' ismini verdi" denildi.
Açıklamada, doğum yaptıktan sonra hastanedeki görüntüleri paylaşılan Suriyeli kadın ise, "Sizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum, yardımınız için. Allah Türk askerine kuvvet versin. Allah sizi ve reisinizi kötü insanlardan korusun. Benim oğlumun adı Barış" dedi. Paylaşımda, annesinin kucağında yer alan Barış'ın görüntülerine de yer verildi.

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