Suriyeli kadın, yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Suriyeli Samar Rajab Basha, yolda yürürken bulduğu ve içinde 3 bin 500 lira olan cüzdanı sahibine teslim etti.
Manavgat Antalya Caddesi'nde evine giden Samar Rajab Basha, dün öğle saatlerinde yol üzerinde cüzdan buldu. Basha, yakınlarının da yardımıyla, içinde 3 bin 500 lirayla kimlik ve banka kartları bulunan cüzdanın sahibine ulaştırdı.
Cüzdan sahibi Ertan Dibek (34) ile çarşıda bir iş yerinde buluşarak cüzdanı teslim eden Suriyeli kadın, hiçbir zaman haram paraya tenezzül etmediklerini, bu yüzden hemen sahibine ulaşarak parayı teslim ettiklerini söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Hizmet Birimi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Ertan Dibek de Samar Rajab Basha'ya teşekkür etti. Dibek'in 100 lira hediye teklif ettiği Basha, parayı kabul etmedi.
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