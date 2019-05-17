Suriyeli kadına kapkaç kamerada

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, Suriye uyruklu V.E.C. (40) adlı kadının cep telefonunu elinden kapıp, kaçan ve polis ekiplerince yakalanan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kapkaç anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 9 Mayıs'ta, Basmane'deki 1279 Sokak'ta meydana geldi. Marketin önünde oturan Suriyeli V.E.C.'nin yanına yaklaşan 2 gençten 1'i, kadının elinden telefonu kapıp, kaçtı. Olayın ardından karakola giden V.E.C.'nin şikayeti üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Bakkalın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kapkaççıların A.O. (20) ve H.O. (25) olduğunu belirledi. Polisin, kaldıkları otele düzenlediği operasyonla yakalanan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çarşamba günü adliyeye sevk edildi. A.O. ve H.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. V.E.C.'ye ise çalınan telefonu teslim edildi. Öte yandan kapkaç anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

