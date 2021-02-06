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Suriyeli kadının ölümüyle ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

06.02.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Ortaca ilçesinde Suriyeli bir kadının, evinde elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye çıkarıldı.Ortaca’da 31 Ocak’ta Suriye uyruklu Türkiyye El Mohammed (50) isimli kadın evinde elleri plastik kelepçeyle bağlanmış, boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Suriyeli bir kadının, evinde elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye çıkarıldı.
Ortaca’da 31 Ocak’ta Suriye uyruklu Türkiyye El Mohammed (50) isimli kadın evinde elleri plastik kelepçeyle bağlanmış, boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı geniş çaplı araştırmada olayla ilgili Suriye uyruklu Ö.E.A. yurt dışına kaçmak için gittiği Antalya’da, A.M. ile M.M. de Ortaca’da yakalanmıştı.
Türkiyye El Mohammed’i öldürüp, iki cep telefonu, para ve ziynet eşyalarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada kadına ait kayıp olan iki cep telefonu ile para ve ziynet eşyaları ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alındıktan sonra cinayet ve gasp suçlaması ile adliyeye sevk edilen zanlıların mahkemesi devam ediyor.

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