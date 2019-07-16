HABER

Suriyeli kadınlar "Antep lezzetlerini" öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 16:43 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kurulan kadın kooperatifi, kültürlerarası iletişimi artırmak amacıyla Suriyeli kadınlara yemek eğitimi veriyor - Atölye çalışmalarıyla yöresel lezzetleri öğrenen kadınlar, "Zekeriya usta" olarak bilinen Mehmet Özsimitçi'den Gaziantep mutfağının ünlü lezzetleri arasındaki katmer yapımının inceliklerini öğrendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kurulan kadın kooperatifinin düzenlediği ve kültürlerarası iletişimi artırmak amacıyla verilen eğitimlerde Suriyeli kadınlar mutfağa giriyor.

SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi tarafından kurulan kadın kooperatifi çatısı altında 4 ay önce bir araya gelen Suriyeli 53 kadın, Türk yemekleri eğitimi alıyor.

Atölye çalışmalarıyla yöresel lezzetleri öğrenen kadınlar, "Zekeriya usta" olarak tanınan Mehmet Özsimitçi'den Gaziantep mutfağının ünlü lezzetleri arasındaki katmer yapımının inceliklerini öğrendi. Merkezde düzenlenen eğitimi katılan kadınlar, en güzel katmeri yapmak için yarıştı.

SADA Kooperatifi Başkanı Hatice Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıldır ayakkabı, tekstil ve yemek eğitimleri düzenlediklerini hatırlatarak, 4 ay önce kooperatifi hayata geçirdiklerini söyledi.

Hem kültürel iletişimi arttırmak hem de gelir kapısı sağlamak için kooperatifi oluşturduklarını dile getiren Tekin, "Kadınlara Gaziantep mutfağı başta olmak üzere salça, reçel yapımını öğrettik. Kadınlar çok istediği için bugün de katmer yapmayı öğrettik. Eğitimlerimiz devam edecek. Kadınlar, kooperatif çatısı altında yaptıklarını satacak." dedi.

Eğitmen Mehmet Özsimitçi de kadınların yemekleri şevkle öğrendiklerini belirtti.

Amaçlarının kaynaşmayı sağlayarak kültürlerini aktarmak olduğunu ifade eden Özsimitçi, "Kültürümüzü aktarmak amaçlı eğitimlere katılıyorum. Bugün de Suriyeli kadınlara eğitim veriyoruz. Antep mutfağı, dünyaya hükmeden bir mutfak. Katmer de olmazsa olmazımız. Ben herkesi bu lezzetleri tatmaya Gaziantep'e davet ediyorum." diye konuştu.

Suriyeli Siham Hüseyin ise kooperatifin üyesi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gaziantep lezzetlerini öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Katmer yapmayı çok istediğini aktaran Hüseyin, "Yetkililer bizi kırmayarak,eğitimi düzenlediler. İlk denemede zorlansam da yapabildim. Zorlandık ama becerebildik. İnşallah yapmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

PARTNERYakışıklı oyuncudan deniz şov! Kimse gözünü alamadıYakışıklı oyuncudan deniz şov! Kimse gözünü alamadı
Kaçırılan geminin yetkilisi: Arkadaşlarımızın sağlık durumları çok iyiKaçırılan geminin yetkilisi: Arkadaşlarımızın sağlık durumları çok iyi
Bakan Varank Yalova’da gemi indirme törenine katıldıBakan Varank Yalova’da gemi indirme törenine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğiitm Gaziantep kadın kooperatifi katmer Sada yemek

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM'den son dakika açıklaması!

Son dakika! Esenyurt'ta metrobüste yangın

Metrobüste yangın paniği!

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.