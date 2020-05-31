“Suriyeli Kadınlar Çocukları İçin Aç Kalıyor”

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Lotus Genç Alan Derneği, Corona virüsü salgınının Suriyeli sığınmacılar üzerindeki etkisine dair raporunda, çarpıcı tespitlere yer verdi. Raporda sığınmacı kadınların çocuklarının aç kalmaması için kendi yemeklerini de onlara yedirdiklerine dikkat çekildi.

2015 yılından beri toplumsal cinsiyet, ekoloji ve hak temelli çalışmalar yapan Lotus Genç Alan Derneği, Corona virüsü salgını sürecinde Suriyeli sığınmacıların yaşadığı sorunlarla ilgili bir araştırma yaptı. Diyarbakır’ın Sur ve Bağlar ilçelerinde yaşayan Suriyeliler ile görüşen dernek üyeleri bir rapor hazırladı.

"Ekmek, bulgur ve makarna dışında yiyecek yok"

Raporun ilk bölümünde Suriyeliler’in içinde bulunduğu şartlara dikkat çekildi. Raporda, ekmek, bulgur ve makarnadan başka bir şey yemedikleri vurgulanan raporda, “6 yıldır Diyarbakır’da yaşayan Suriyeli mülteci ailelerin yaşadığı hanelerde yaşayan kişi sayısı 5 ila 8 arasında değişmektedir. Kalabalık ailelerde sadece birer kişinin sürekli, birkaç kişinin ise geçici olarak gündelik işlerde çalıştığını tespit ettik. Çoğunlukla fabrika, lokanta ve fırın gibi yerlerde sigortasız ve ucuz emek olarak çalışan aile bireyleri Corona virüs süreciyle beraber var olan işini kaybetmiş olup bu süreçte geçimini komşuya ve mahalle bakkalına borçlanarak sağlamaktadırlar. Borçlanma ile geçimini sağlayan ailelerin süreç bittikten sonra borçlarını nasıl ödeyeceklerine dair bir fikirleri yok. Bazı ‘’şanslı’’ ailelerde ise süreçle beraber işini kaybeden aile bireyleri kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte yeniden güvencesiz ve ucuz emek olarak çalışmaya başlamış. Yoksulun ve ötekinin yoksulluğunun giderek derinleştiği bu süreçte evinde ekmek, bulgur ve makarnadan başka yiyecek bir şeyi olmayan aileler için sebze ve meyve yiyebilmek büyük bir lüks olmakla beraber herhangi bir yerden ayni veya nakdi yardım alamamaktadır” denildi.