Suriyeli kadınlar girişimciliği öğreniyor

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ - Gelecekte kendi işini kurmak isteyen Türkiye'deki Suriyeli kadınlar, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sığınmacı Kadınlar Merkezi tarafından düzenlenen girişimcilik kurslarında hayal ettikleri işi nasıl kuracaklarını öğreniyor. KADEM Sığınmacı Kadınlar Merkezi Genel Koordinatörü Fırat Polat, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin zor bir süreçten geçtiklerine işaret etti. Suriye'de kadınlar açısından girişimcilik kültürünün gelişmediğini dile getiren Polat, "Suriye'de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 14-15 civarında iken, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 33-34 civarında. Gelişmiş bir ülke olmak istiyorsanız kadınların iş gücüne katılımını artırmak zorundasınız. Kadınların işgücüne katılmaları, sadece ve sadece onların çalışmalarıyla alakalı bir durum değil, aynı zamanda kendi işlerini kurabilir ve kendi girişimcilik auralarını yaratabilirler. Amacımız ülkemizde girişimci olmak isteyen Suriyeli kadınların, bu alanla ilgili olarak temel eğitimleri alması. Yaklaşık 100 sığınmacı kadın girişimcilik kursu eğitimi verdik." diye konuştu.

Polat, sığınmacı kadınların 5 günlük bir eğitim aldığını kaydederek, "Bu eğitimler dışında, bize gelecek talepler doğrultusunda, süreç içerisinde mentorluk desteği verilecek. Bu mentorluk desteğinin de 1-1,5 ay olmasını şu aşamada tamamlıyoruz." dedi. Gelişmiş ülkelerde kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 50'ler civarında seyrettiğine değinen Polat, Suriye'den gelen kadınların Türkiye'de kendi işletmelerini açmalarını hedeflediklerini söyledi. Polat, "Burada 1-2 kişiyi bile istihdam edebilmeleri bizim açımızdan çok önemli. Çünkü bu, Türkiye ekonomisinin sorunlarından biri olan işsizliğin önüne geçilmesine ve kadınların hayata tutunmasını sağlar. Suriye'den gelen kadın ve erkeklerin arasında çok eğitimli insanlar var. Onların burada üretebilecekleri bir ürün ve fikir, Türkiye'ye katma değer sağlayabilir ve istihdam yaratabilir. Bir şirket açabilir, patent bulabilir, patentli bir ürün geliştirebilir. Bunun sonucunda bir bakmışsınız işletmesinin değeri 10 milyon dolara ulaşmış. Bunların hepsi olası. Dünyada bunun örneklerini çok fazla görüyoruz, Türkiye'de de görmeye başladık. Hem kadınlara hem de erkeklere şans verilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Planlamayı yapmaları için eğitim veriyoruz" KADEM'de girişimcilik kursu veren eğitmen ve finans uzmanı Emrah Ceylan da sığınmacı kadınlara proje üretmeyi öğretmek ve destek olmak için gönüllü olarak görev yaptığını belirtti. Ceylan, "Onlara balık vermek yerine balık tutmayı nasıl öğretebiliriz?" prensibiyle yola çıktıklarını ifade ederek, "Bu kursta girişimciliğin, kendi iş yerlerini kurmanın önemini bahsederek, bu planlamayı yapmaları için eğitim veriyoruz. 2 günlük eğitim çerçevesinde kadınlara biraz farklı bir bakış açısı ve motivasyon vererek, Türkiye'de onların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. İş yerlerini kurmalarına yardımcı olurken, sonrasında mentorluk desteği de vermekteyiz." dedi. - Kadınlar hayallerini gerçekleştirecek Girişimcilik kursuna katılan 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Suriyeli Zilal Eljabuli ise savaş nedeniyle Humus'tan kaçıp, önce Lübnan'a daha sonra Türkiye'ye sığındıklarını anlattı. Eljabuli, 3 yıldır İstanbul'da yaşadığını dile getirerek, Suriye'deyken ana okulu ve müzik öğretmenliği yaptığını ve İstanbul'da da gönüllü öğretmen olarak çalıştığını, eşinin de bilgisayar mühendisi olduğunu söyledi.

Kursa, 4 aylık bebeği Kerim'le gelen Eljabuli, girişimcilik kursunu bitirdikten sonra kendi işini açmak istediğini ifade etti. Eljabuli, önce Türkçe kursuna katıldığını belirterek, şöyle konuştu: "En önemlisi Türkçe öğrenmek, Türkçe'yi öğrenerek iletişim kurmamızı kolaylaştırabiliriz. Bu katıldığım girişimcilik kursunda da devletin verdiği desteklerden haberdar olmam gerektiğini anladım. Başkalarına işimi açarsam faydam dokunabilir. Gelecekte kendi ana okulumu açmak istiyorum. Özel ihtiyacı olan çocuklar var ve bu ana okulunda onlara bir bölüm ayırmak istiyorum. 'Montessori' eğitim programını aldım ve okulda bu eğitim programını uygulamak istiyorum. Yakın zamanda bu eğitim programını alan arkadaşlarla birlikte anaokulu açmayı planlıyoruz. Bu okulda İngiliz ve Türk, Suriye katılımı ile bu anaokulu açmak istiyoruz. İstanbul'da yaşadığım sürece, bu ülkenin güvenilir olduğunu ve Türk halkının çok iyi bir halk olduğunu anladım. Türk komşularımla çok iyi anlaşıyor ve onları seviyorum." - "Şiir kitabımı bastırmak istiyorum"