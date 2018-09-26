Suriyeli kadınlar haklarını öğrenecek

KİLİS (AA) - Kilis'te Suriyeli kadınların öncülüğünde kurulan Kadın Destek ve Yetkilendirme Derneği hizmete açıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, derneğin açılışı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle kadınların sosyal hayata kazandırılmasına yönelik kurulan derneğin faydalı olacağına inandığını belirtti.

Bir toplumun kadınının kendi ayakları üzerinde durması halinde, o toplumun güçlü olmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Kara, açılışı yapılan derneğin kadınları bulundukları ortamda daha güçlü hale getireceğine inandığını ifade etti.

Derneğin Türk ve Suriyeli kadınların kaynaşmasına da katkı sunacağını düşündüğünü aktaran Kara, "Toplumu kaynaştıran iki ana unsur vardır biri çocuklar diğeri kadınlar. Toplumun iki kesimi kaynaşırsa özellikle de çocuklar ve kadınlar kaynaşırsa erkeklerin kaynaşması çok daha kolay olur çünkü bizim içinde, Suriyeli kardeşlerimiz içinde toplumun vazgeçilmez unsuru ailedir." diye konuştu.

Dernek Başkanı Fatma Saadi de Suriyeli kadınlar ve çocukların bazı haklarından habersiz olduğunu bu nedenle böyle bir dernek kurduklarını söyledi.

Dernek olarak Azez, Cerablus ve Afrin'de yapılandıklarını ifade eden Saadi, bu bölgelerde öncelikle küçük yaşta evlilik ile kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesi adına eğitimler verileceğini dile getirdi.

