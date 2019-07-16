Suriyeli kadınlar 'katmer' yapmayı öğreniyor

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi'nin mutfak bölümünde kursiyer olarak eğitim alan Suriye uyruklu kadınlar, meşhur Gaziantep katmeri yapımını öğrenmeye başladı.

Suriyeli, Türk ve Afgan 53 kadının öncülüğünde oluşturulan SADA Kadın Kooperatifi, sayacılık, tekstil ve yöresel mutfak atölyelerindeki üretimlerini sergileyerek satış yapmayı hedefliyor. Kentteki sığınmacı kadınlar, Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden yuvalama, salça, kurutmalık gibi birçok lezzeti kursta öğreniyor. 'Suriyeli Kadınların, Kız Çocuklarının ve Ev Sahibi Toplumun Dayanıklılığının Artırılması Projesi' kapsamında desteklenen projeyle sayacılık, tekstil ve yöresel mutfak atölyelerini oluşturup çalışmalarını sürdüren kadınlar, bu kez de Gaziantepli ustalardan katmer yapmayı öğrenmeye başladı.

'AMACIMIZ KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITMAK'

Katmer ustası Mehmet Özsimitçi, bu etkinlikle amaçlarının Gaziantep'in kültürünü tanıtmak olduğunu belirterek, "Öğrenciler büyük bir şevkle çalışıyorlar. Hem meslek öğreniyorlar hem de lezzetleri yerinde öğrenmiş oluyorlar. Daha önce çok eğitimler verdim ama bu ilk defa Suriye uyruklu vatandaşlarımıza öğretiyoruz. Amacımız kültürlerimizi bu insanlara tanıtabilmek" dedi.