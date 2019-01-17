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"Suriyeli kadınlar Türkçe öğreniyor" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 16:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da Türkçe kursunu başarıyla tamamlayan 15 Suriyeli kadına sertifika verildi - Vali Hasan Basri Güzeloğlu: "Suriye'de yaşanan acıları dindirecek şekilde ev sahipliği yaptık"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Türkçe kursunu başarıyla tamamlayan 15 Suriyeli kadına sertifika verildi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Fatih Aile Destek Merkezince yürütülen "Suriyeli kadınlar Türkçe öğreniyor" projesi kapsamında açılan kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika verilmesi için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Suriye'de iç savaş dolayısıyla büyük acıların yaşandığını anımsattı.

Türkiye'nin Suriyelilere verdiği desteklere vurgu yapan Güzeloğlu, "Suriye'de yaşanan savaş ve büyük acılar dolayısıyla büyük bir millet ve devlet olarak ülkemizin sınırlarını açtık. Suriye'de yaşanan acıları dindirecek şekilde ev sahipliği yaptık." dedi.

Diyarbakır'daki Aile Destek Merkezlerinde 50 bine yakın kadının farklı branşlarda açılan kurslara katıldığını işaret eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Bu sorumlulukla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, özellikle eşi hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayesinde, kadınlarımızın ve Suriyeli kadınların, okuma yazma başta olmak üzere istedikleri eğitimleri aldıkları böylesi merkezlerimizi çoğaltıyoruz."

Güzeloğlu, daha sonra ahşap boyama, giyim ve kuaförlük kursu atölyelerinde yürütülen çalışmaları inceledi, kursiyerlerle sohbet etti.

Sertifika alan Suriyeli Samira Al-Avazzari ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini belirterek, kursun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hanal Arşah, savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındıklarını dile getirerek, kurs sayesinde Türkçe öğrendiğini söyledi.

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Aile Destek merkezi Diyarbakır sertifika Suriye tören

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