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Suriyeli kadınlar ve yetimler için "Yetim Aile Köyü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 19:16 | Son Güncelleme

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin, Suriye'deki iç savaştan etkilenen kadınlar ve yetimler için inşa ettiği "Yardımeli Cerablus Yetim Aile Köyü"ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı

İSTANBUL (AA) - Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Suriye'deki iç savaştan etkilenen kadınlar ve yetimler için inşa ettiği "Yardımeli Cerablus Yetim Aile Köyü"nün inşaatında sona yaklaştı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, savaşın izlerini yok etmek, insanların vatanlarına ve yuvalarına kavuşmasına yardımcı olmak amacıyla inşasına başlanan Yetim Aile Köyü tamamlanıyor.

Kırk haneden oluşan ve 10 dönüm arsa üzerine inşa edilen Yetim Aile Köyü'nde, cami, iş atölyeleri, yeşil alanlar ve çocuk oyun alanları da yer alacak.

Vatandaşlar, bir konut maliyeti 55 bin lira olan köy için oluşturulan bağış havuzuna istedikleri miktarda yardımda bulunabiliyor. Bağışlar sonucunda ise hayrat sahibinin ismi konutlar üzerine yazılacak.

Ayrıca köydeki konutlar için ev eşyası ve tefrişatına yönelik bağışların yanı sıra iş atölyelerinde kullanılmak üzere gönderilecek malzeme ve el aletleri de kabul ediliyor.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sadık Danışman da Cerablus Yetim Aile Köyü inşaatını yerinde denetlemek üzere bölgeye geçti. Yetim Aile Köyü'yle ilgili yetkili makamlarla görüşen Danışman, beraberindeki heyetle inşaat alanında incelemelerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
iç savaş Suriye Yardımeli derneği Yetim Aile Köyü

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