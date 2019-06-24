HABER

Suriyeli kadınlardan el işi sergisi ve kermes

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 16:13 | Son Güncelleme

Hatay'da yaşayan Suriyeli kadınların katıldıkları kurslarda yaptıkları el işi ürünlerden oluşan sergi ve kermes açıldı

Hatay'da, Suriyeli kadınların katıldıkları kurslarda yaptıkları el işi ürünlerden oluşan sergi ve kermes düzenlendi.

Sahil Özgürlük Sandalı Derneği ile Basmit Amal Gönüllü Kadın Topluluğu tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 100 Suriyeli kadının mozaik, dikiş nakış, hat sanatı ve resim kursunda yaptığı çalışmalar yer aldı.

Dernek Başkanı Numan Sabelleil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeli kadınlara yönelik çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Sergide kadınların el emeği göz nuruyla hazırladığı ürünlerin büyük ilgi gördüğünü belirten Sabelleil, "Amacımız Antakya'daki Suriyeli kadınlara ulaşarak onlara destek olmak." dedi.

Topluluk temsilcisi Ezza Pedra da bu çalışmayla, eşlerini kaybetmiş 100 Suriyeli kadının hayata tutunmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kursiyerlerden Rahaf Nav ise Suriye'deki savaşta eşini kaybettiğini söyledi.

Daha sonra geldiği Hatay'da 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi verdiğini dile getiren Nav, sergiden elde edeceği gelirle evinin eksiklerini gidereceğini kaydetti.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Tüfekle vurulan güvercin otelin lobisine girdiTüfekle vurulan güvercin otelin lobisine girdi
Açıköğretim yaz okulu kayıtları başladıAçıköğretim yaz okulu kayıtları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay sergi Suriye suriyeli dul kadınlar

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhtar gözyaşlarını tutamadı! İsyan etti

Muhtar gözyaşlarını tutamadı! İsyan etti

TEM Otoyolunda 3 araç yandı! Otoyol çift yönlü ulaşıma kapandı

Korkunç kaza! Çift yönlü ulaşıma kapandı

2 bin yıllık Hz. İsa kaya resmi defineciler tarafından tahrip edildi

2 bin yıllıktı! Bu kez duvardaki Hz. İsa resmini çaldılar

Hükümlü koğuşu ateşe verdi, 8 infaz memuru hastaneye kaldırıldı

Koğuşu ateşe verdi! 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu

Tezkeresine 5 gün kalmıştı! Kahreden haber

5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'

5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.