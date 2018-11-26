Suriyeli Kadınların Barış Sürecindeki Rolü

Birleşmiş Milletler, yerel ve uluslararası aktörlerle birlikte çalışarak Suriye’de yedi yıldır devam eden iç savaşın sona erdirilmesi için yeni bir anayasa oluşturma çalışmalarına devam ederken, Suriyeli kadınlar ülkelerinin geleceğiyle ilgili kendi görüşlerinin ve endişelerinin de değerlendirilmeye alınmasını talep ediyor.

Avustralya’da yaşayan Suriyeli yazar ve insan hakları savunucusu Rima Flihan, “kadınların anayasanın hazırlanmasına dahil olmasının çok elzem olduğunu” söylüyor. VOA’ye konuşan Flihan, “Aksi takdirde gelecekte kadınların ve azınlıkların yasama sürecindeki hakları gerçekten garantiye alınamaz” dedi.

Kadınların barış süreçlerine dahil edilmesinin “uzun vadede olumlu siyasal etkiler yarattığının istatistiksel olarak da kanıtlandığına” değinen Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü’nden Rachel Dore-Weeks, Suriye’deki süreçte de kadınların hem anayasanın oluşturulmasındaki hem de siyasetteki rolünün göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu.

BM Kadın Örgütü’nde Arap ülkelerini temsil eden danışman ve müdür yardımcısı Dore-Weeks, “Kadınlar daha fazla etkin olduğunda, barış masasına oturup insanları konuşmaya ikna etme ve uzun süreli bir barış sürecini yakalama olasılıkları çok daha yüksek” diye konuştu.