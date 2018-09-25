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Suriyeli kalp hastasının imdadına Türk doktorlar yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 20:04 | Son Güncelleme

Suriye'de kısıtlı imkanlarla müdahaleye rağmen kalp damarları açılmayan Ahmed el-Ahmed Türkiye'de geçirdiği bypass sonrası sağlığına kavuştu - Dr. Vecih Keklik: - "Hastamız şu an gayet iyi durumda, önceki şikayetleriyle ilgili hiçbir sıkıntısı yok" - Ahmed el-Ahmed: -"Allah'a şükürler olsun Türk doktorlarına dua ediyorum. Burada benimle çok ilgilendiler. Hep söylüyorlardı ancak ben bu kadarını beklemiyordum"

KİLİS (AA) - Suriye'de kısıtlı imkanlarla yapılan müdahaleye rağmen kalp damarları açılmayan Ahmed el-Ahmed, Türkiye'de geçirdiği bypass sonrası sağlığına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın baskıları sonucu yaşadığı Halep kentine bağlı Tel-Rifat ilçesinden yaklaşık 3 yıl önce Azez'e göç etmek zorunda kalan ve bir süre önce rahatsızlanan Ahmed'in imdadına Türk doktorlar yetişti.

Türkiye'nin verdiği destekle kurulan bir hastanede tedavi altına alınan Ahmed'e yapılan anjiyoda damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edildi. Ahmed, teşhisin ardından yapılan müdahaleye rağmen kalp damarlarındaki tıkanıklık giderilemeyince Türkiye'ye sevk edildi.

Türkiye'deki 4 günlük tedavi neticesinde sağlığına kavuşan Ahmed, taburcu olacağı günü bekliyor.

Kilis Devlet Hastanesinde kalp damar cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Vecih Keklik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın kendilerine şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile geldiğini, gerekli değerlendirmeden sonra hastanın bypass için hazırlıklarını yaptıklarını ve kısa süre içerisinde ameliyatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Keklik, "Hastamız şu an gayet iyi durumda, önceki şikayetleriyle ilgili hiçbir sıkıntısı yok." diye konuştu.

-"Türk doktorlarına hep dua ediyorum"

Ahmed de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Suriye'de zor günler geçirdiğini belirtti.

Yürürken bile yorulduğunu ve göğsünde dayanılmaz ağrıları olduğunu ifade eden Ahmed, Türkiye'nin destekleriyle Azez'de kurulan bir hastaneye gittiğini, orada yapılan müdahaleye rağmen bazı damarlarının açılmadığı için Türkiye'ye sevk edildiğini söyledi.

Türkiye'ye gelmesinin ardından Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını anlatan Ahmed, şöyle devam etti:

"Burada ameliyat oldum, şimdi durumum çok iyi. Allah'a şükürler olsun artık iyileşiyorum. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah'a şükürler olsun, Türk doktorlarına dua ediyorum. Buradaki tüm hastalara Allah şifa versin. Burada benimle çok ilgilendiler. Hep söylüyorlardı ancak ben bu kadarını beklemiyordum."

Geçirdiği ameliyat sonrası tüm sıkıntılarını geride bıraktığını anlatan Ahmed, sağlığına yeniden kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Azez Suriye Tel Rıfat Türk doktorlar

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