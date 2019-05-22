Suriyeli kanaat önderleri ve yazarlar iftarda buluştu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı, Suriyeli kanaat önderleri ile yazarları iftarda bir araya getirdi.

Vakıf binasının avlusunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı Turgay Aldemir, burada yaptığı konuşmada, farklı ırktaki ve inançtaki insanların bu coğrafyada yıllardır kardeşçe yaşadığını söyledi.

Suriye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için daha çok çaba verilmesi gerektiğini dile getiren Aldemir, şöyle konuştu:

"Sizin acınız bizim acımız, sizin kederiniz, bizim kederimiz, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Sözlerimiz kulaklarımıza hitap eder ama gönlümüzdeki o kardeşilik ve muhabbetin aslında gönülden gönüle anlaştığımızı birbirimizi fark ettiğimizi birbirimizi sevdiğimizi canı gönülden biliyorum. Bilin ki biz, bu coğrafyanın halkları olarak sizleri seviyoruz ve sizlerin kardeşleriyiz. İnşallah hep beraber bu topraklarda yeniden barışın huzurun hayat bulması, çocuklarımızın ve bu topraklarda yaşayan tüm canlıların özgürce yaşayabileceği gelecek için şu sofranın etrafında bir araya geldiğimiz gibi daha çok çabalamamız gerekir."