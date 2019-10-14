Suriyeli kaynaklar: SDG-Şam anlaşmasında özerklik yok

Suriye ordusunun Kobani, Menbiç ve Kamışlı gibi bölgelerde sınırı kontrol edeceği belirtiliyor.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla yürüttüğü "Barış Pınarı Harekatı" adlı askeri operasyonu devam ederken Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren ve omurgasını Kürt birliklerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Pazar akşamı Şam hükümeti ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşmanın detayları hakkında bilgi verilmedi, ancak Suriye ordusuna bağlı askerlerin sınır güvenliğini alarak TSK ve ÖSO'nun ilerleyişine engel olacağı vurgulandı.

Suriyeli Kürtlere yakın haber sitelerinden ise anlaşmanın içeriğine dair olduğu iddia edilen bazı bilgiler sızdırıldı. Söz konusu haberlerde Suriye Kürtlerine ülkenin kuzeyinde özerklik verileceği, SDG'nin örgütsel yapısına dokunulmayacağı, Kürtler ile Arapların yönetimde eşit söz hakkı olacağı ve SDG'nin Suriye ordusunun 5'inci kolordusu olarak görev yapacağı iddia edildi.

"Anlaşmada özerklik yok"

Ancak DW Türkçe'nin Suriye'nin kuzeyinde ulaştığı yerel kaynaklara göre anlaşmada bu maddeler yer almıyor. Yerel kaynaklara göre bu haberler, Şam yönetimine özerklik konusunda baskı yapmak için servis ediliyor. DW Türkçe'ye Şam'a yakın kaynakların verdiği bilgilere göre anlaşmada, özerklik verilmesi ya da SDG'nin 5'inci kolordu olarak faaliyetlerine devam etmesi yönünde bir madde yok, anlaşma yalnızca Suriye'nin kuzeyindeki sınır hattının kontrolü ve TSK'nin gerçekleştirdiği harekatı kısıtlamak için yapıldı.