HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suriye’li kimyagerin evini soyan hırsız yakalandı

Suriye’li kimyagerin evini soyan hırsız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 18:45 | Son Güncelleme

Bursa’da ikamet eden Süriye’li kimyagerin evini soyan hırsız Bursa polisi tarafından kısa sürede yakalandı.Edinilen bilgiye göre.

Suriye’li kimyagerin evini soyan hırsız yakalandı

Bursa’da ikamet eden Süriye’li kimyagerin evini soyan hırsız Bursa polisi tarafından kısa sürede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre. Bahar Mahallesi’nde ikamet eden 30 yaşındaki Suriye’li kimyager H.A.’nın evine dış kapı camını kırıp giren kimliği belirsiz bir kişi ikametten 4 bin dolar para, 8 bin lira 100 Euro, bir adet laptop, H.A.’ya ait Suriye kimliği, pasaportu, Suriye aile cüzdanı, Suriye Kimyager Üniversite diploması, tablet bilgisayar, cep telefonu çalarak kayıplara karıştı.
H.A.’nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından olayın şüphelisinin M.Ş. (22) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada hırsızlık olayında çalmış olduğu 1 adet siyah renkli laptop çantası ve içinde bulunan 4 bin dolar, 100 Euro, 7 bin lira, H.A.’ya ait pasaport, kimlik ve çeşitli evraklar elde edilerek teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli M.Ş. isimli şahış çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Gelini döven damat tutuklandıGörüntüler büyük tepki çekmişti! Gelini döven damat tutuklandı
Son dakika depremlerin listesi!Son dakika depremlerin listesi!
En Çok Okunan Haberler
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Ses duyuldu, enkazda dinleme başlatıldı ama...
Ses duyuldu, enkazda dinleme başlatıldı ama...
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
İzmir depremi İstanbul depremini tetikler mi? Önemli açıklama!
İzmir depremi İstanbul depremini tetikler mi? Önemli açıklama!
Diğer Haberler
Gelini, altınları almak için yol kenarında darp eden damat tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Gelini döven damat tutuklandı
Karabük Valisi Fuat Gürel'den korkutan koronavirüs açıklaması
Bir il için korkutan açıklama
Son dakika! Deprem sonrası yıkılan binaların müteahhitleri ile fenni mesullerine gözaltı
İzmir depremiyle ilgili 9 gözaltı
Rıza Bey apartmanı böyle yıkıldı
Rıza Bey apartmanı böyle yıkıldı
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi uyarısı
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi' uyarısı
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.