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Suriyeli kız çocuğuna cinsel istismar süphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 14:42 | Son Güncelleme

VAN'da yaşayan 12 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğuna, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.C.

Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)- VAN'da yaşayan 12 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğuna, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.C. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yolda mendil sattığı öğrenilen Suriye uyruklu B.H., iddaya göre 12 Kasım günü, H.C., tarafından cinsel istismara uğradı. Beşyol mevkisinde, saat 23.00 sıralarında, yardım isteyen kız çocuğunu gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, cinsel istismara uğradığını söyleyen B.H.'yi Çocuk İzleme Merkezi'ne götürdü. B.H.'ye adli rapor alındı. Yapılan çalışmalar sonunda da şüpheli olarak belirlenen H.C. yakalanarak, gözaltına alındı. H.C., 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan sevk edildigi adliyede, Van 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Konuyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"12 Kasım günü saat 23:00 sıralarında ilimiz Besyol mevki civarında 12 yaşında Suriye uyruklu (B.H.) isimli küçük kız çocuğunun yardım istediği şeklinde gelen ihbar neticesinde kolluk birimlerinin derhal olay yerine intikal ettiği, yaşı küçük mağdurenin cinsel istismara uğradığını belirttiği, mağdurenin Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan beyanı ve adli raporlarına istinaden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalısmalar neticesinde, şüpheli H.C.'nin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları üzerine derhal gözaltına alındıgı, şüpheli H.C.'nin 13 Kasım tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilerek, alınan ifadesine müteakiben 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan sevk edildigi Van 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verilmiş olup, olayın titizlikle ve çok yönlü olarak soruşturulduğu, gerektiği takdirde kamuoyunun yeniden bilgilendirileceği hususu, kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur."

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