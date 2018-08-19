Suriyeli kız çocuklarına saç kesimi ve bakımı yapılacak

İSTANBUL (AA) - Suriye'deki mülteci kamplarında yaşayan 500 kız çocuğuna saç kesimi ve saç bakımı yapılacak.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "For Children" ve "Human Movie Team" iş birliğiyle Suriyeli kızlar için "Hem saçlara hem kalplere örgü" projesi başlattı.
"Saçlara örgü yüreklere kardeşlik götürüyoruz" sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında, Suriye'deki mülteci kamplarında yaşayan 6-12 yaş arası kız çocuklarının saç kesimi ve bakımı gerçekleştirilecek.
Türkiye'den gidecek kuaförler, kamp hayatında hiç saçı kesilmemiş, bakım yapılmamış çocukların saçlarını rengarenk tokalarla süsleyecek.
Bölgedeki diğer kamplara da uygulanması planlanan projenin ilk kısmı 27-31 Ağustos tarihleri arasında Suriye'nin Azez ilçesine bağlı mülteci kamplarında gerçekleştirilecek.
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