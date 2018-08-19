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Suriyeli kız çocuklarına saç kesimi ve bakımı yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

"Saçlara örgü yüreklere kardeşlik götürüyoruz" sloganıyla, mülteci kamplarında yaşayan 500 Suriyeli kız çocuğuna saç bakımı yapmak amacıyla "Hem saçlara hem kalplere örgü" projesi başlatıldı - Türkiye'den gidecek kuaförler, kamplarda hiç saçı kesilmemiş, bakım yapılmamış 6-12 yaş arası kız çocuklarının saçlarını rengarenk tokalarla süsleyecek

İSTANBUL (AA) - Suriye'deki mülteci kamplarında yaşayan 500 kız çocuğuna saç kesimi ve saç bakımı yapılacak.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "For Children" ve "Human Movie Team" iş birliğiyle Suriyeli kızlar için "Hem saçlara hem kalplere örgü" projesi başlattı.

"Saçlara örgü yüreklere kardeşlik götürüyoruz" sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında, Suriye'deki mülteci kamplarında yaşayan 6-12 yaş arası kız çocuklarının saç kesimi ve bakımı gerçekleştirilecek.

Türkiye'den gidecek kuaförler, kamp hayatında hiç saçı kesilmemiş, bakım yapılmamış çocukların saçlarını rengarenk tokalarla süsleyecek.

Bölgedeki diğer kamplara da uygulanması planlanan projenin ilk kısmı 27-31 Ağustos tarihleri arasında Suriye'nin Azez ilçesine bağlı mülteci kamplarında gerçekleştirilecek.

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Azez For Children Human Movie Team İHH kız çocuğu mülteci kampı proje saç kesimi Suriyeli

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