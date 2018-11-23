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Suriyeli kız ile ailesinin sınırda mutluluktan ağlatan kavuşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 01:24 | Son Güncelleme

İdlib'de patlamada yaralanması üzerine 1,5 yıl önce getirildiği Türkiye'de tedavisi tamamlanan Suriyeli 14 yaşındaki E.H.Y, uzun süredir ayrı kaldığı ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı - Sevinç gözyaşları dökülen kavuşmanın ardından ailesiyle ülkesine dönen E.H.Y'nin Türkiye'den ayrılması duygusal anlara sahne oldu

Suriye'nin İdlib kentindeki patlamada yaralanmasının ardından Türkiye'de tedavi edilen 14 yaşındaki kız çocuğu 1,5 yıldır ayrı kaldığı ailesine Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'nda kavuştu.

Mersin'de tedavi edilen E.H.Y'nin (14) ailesine kavuşma hayali, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay Valiliği ile Türk Kızılayı yetkililerince gerçeğe dönüştürüldü.

Patlamanın etkisiyle birçok kez ameliyat edilen Suriyeli E.H.Y, ayrı kaldığı ailesiyle yeniden bir araya gelmek için yetkilerden yardım istedi.

Türk yetkililer, görüşmeler sonucu Suriye'de yaşayan aileye ulaşarak Yayladağı Sınır Kapısı'na getirdi. E.H.Y. burada 1,5 yılın ardından ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

- 1,5 yıllık hasreti mutluluk gözyaşlarıyla bitirdiler

Kavuşma anında Suriyeli kız, ailesi ve görevlilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Uzun süre gözyaşları içinde kalan E.H.Y, ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Duygularını tarif etmekte zorlandığını belirten E.H.Y, ''İdlib'de evimizin yakınına düşen bombanın patlaması sonucu ağır yaralandım. Beni Türkiye'ye tek başıma getirdiler. Çok şükür burada tedavim oldu ve sağlığıma kavuştum. Ben Türkiye'ye geldiğimde ailem orada kaldı ve uzun süre kimseden haber alamadım.'' dedi.

E.H.Y, Türkiye'de kendisiyle yakından ilgilenildiğini dile getirdi.

Sağlığına kavuştuktan sonra ailesiyle yeniden bir araya gelme isteğini yetkililere ilettiğini anlatan E.H.Y, "Onlar da yardımcı oldular. 1,5 yıldır ailemden kimseyi görmemiştim, çok mutlu oldum. Emekleri geçenlere teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.

Anne W.H.Y. de uzun süre sonra kızına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurguladı.

Ailesiyle sınırda kavuştuktan sonra Suriye'ye dönen E.H.Y, Türkiye'den ayrıldığı sırada duygusal anlar yaşandı.

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