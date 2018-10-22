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Suriyeli küçük Abdulkadir, Türkiye'de yaşama tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 18:21 | Son Güncelleme

Halep'in Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 7 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir Naci Mustafa, tedavi gördüğü Kilis Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kazandı - Mustafa'nın halası Ayşe Mustafa: - "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve doktorlara çok teşekkür ediyoruz"

KİLİS (AA) - Suriye'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan 7 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir Naci Mustafa, tedavi için getirildiği Kilis'te yaşama yeniden tutundu.

Halep'in Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Mustafa, getirildiği Kilis Devlet Hastanesindeki tedavi sonucunda sağlığına kavuştu.

Taburcu edilen Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı günü hafta sonunda okula gitmediği için ağabeyi ile babasının iş yerine yardıma gittiğini söyledi.

Bir süre sonra babasının iş yerinin önündeki aracın büyük bir gürültüyle patladığını ve patlamanın şiddeti ile araçlardan birinin altına düştüğünü ifade eden Mustafa, "Bu sırada babam bana sesleniyordu ancak arabanın altından çıkamıyordum. Sonra babam gelip, beni çıkardı ve bir arkadaşına verip kendisi ağabeyimi aramaya gitti. Beni orada bir hastaneye götürdüler ve oradan da Türkiye'ye gönderdiler." diye konuştu.

Türkiye'deki tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu, artık ülkesine döneceğini anlatan Mustafa, ağabeyi ve babasını görebileceği için sevinçli olduğunu dile getirdi.

Mustafa'nın halası Ayşe Mustafa da yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi.

Suriye'deki yakınlarının kendisini aradığını ve kardeşinin iş yerinin önünde patlama olduğunun bildirilmesi üzerine kardeşi ve yeğenlerine bir şey olduğunu düşünüp hastaneye geldiğini anlatan hala Mustafa, şunları kaydetti:

"O sırada diğer ağabeyim beni aradı, kardeşim Zekkur ve çocuklarının yaralandığını, Zekkur ve büyük oğlunun Azez'deki bir hastanede tedavi altına alındığını ancak Abdülkadir'in Türkiye'ye gönderildiğini söyledi. Geldiğimde doktorlar başındaydı. İç kanaması ve bağırsaklarında şarapnel parçaları vardı. Çok şükür doktorlar ameliyata aldılar. Saat 05.30'da girdiği ameliyattan 10.30'da çıktı. Daha sonra yoğun bakıma alındı ve durumu düzelince servise aldılar. Çok şükür şimdi iyi. Bizim için tüm bunları yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve doktorlara çok teşekkür ediyoruz."

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. İsmail Özmen de tedavisi tamamlanan Mustafa'nın durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.

Hastanın ilk geldiğinde durumunun ağır olduğunu ancak müdahalenin zamanında yapıldığını ifade eden Özmen, "Ciddi manada karın içi kanaması vardı ve kan değerleri normal değerlerin yarısına düşmüştü. Acilen ameliyata aldık, sonrasında 5 gün yoğun bakım tedavisinin ardından servise aldık. Yaklaşık 2 haftadır yatıyor. Şu anda sağlık durumu iyi ve hayati tehlikesi mevut değil." diye konuştu.

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