Suriyeli küçük Abdulkadir, Türkiye'de yaşama tutundu

Türkiye'deki tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu, artık ülkesine döneceğini anlatan Mustafa, ağabeyi ve babasını görebileceği için sevinçli olduğunu dile getirdi.

Bir süre sonra babasının iş yerinin önündeki aracın büyük bir gürültüyle patladığını ve patlamanın şiddeti ile araçlardan birinin altına düştüğünü ifade eden Mustafa, "Bu sırada babam bana sesleniyordu ancak arabanın altından çıkamıyordum. Sonra babam gelip, beni çıkardı ve bir arkadaşına verip kendisi ağabeyimi aramaya gitti. Beni orada bir hastaneye götürdüler ve oradan da Türkiye'ye gönderdiler." diye konuştu.

Taburcu edilen Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı günü hafta sonunda okula gitmediği için ağabeyi ile babasının iş yerine yardıma gittiğini söyledi.

Mustafa'nın halası Ayşe Mustafa da yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi.

Suriye'deki yakınlarının kendisini aradığını ve kardeşinin iş yerinin önünde patlama olduğunun bildirilmesi üzerine kardeşi ve yeğenlerine bir şey olduğunu düşünüp hastaneye geldiğini anlatan hala Mustafa, şunları kaydetti:

"O sırada diğer ağabeyim beni aradı, kardeşim Zekkur ve çocuklarının yaralandığını, Zekkur ve büyük oğlunun Azez'deki bir hastanede tedavi altına alındığını ancak Abdülkadir'in Türkiye'ye gönderildiğini söyledi. Geldiğimde doktorlar başındaydı. İç kanaması ve bağırsaklarında şarapnel parçaları vardı. Çok şükür doktorlar ameliyata aldılar. Saat 05.30'da girdiği ameliyattan 10.30'da çıktı. Daha sonra yoğun bakıma alındı ve durumu düzelince servise aldılar. Çok şükür şimdi iyi. Bizim için tüm bunları yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve doktorlara çok teşekkür ediyoruz."

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. İsmail Özmen de tedavisi tamamlanan Mustafa'nın durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.

Hastanın ilk geldiğinde durumunun ağır olduğunu ancak müdahalenin zamanında yapıldığını ifade eden Özmen, "Ciddi manada karın içi kanaması vardı ve kan değerleri normal değerlerin yarısına düşmüştü. Acilen ameliyata aldık, sonrasında 5 gün yoğun bakım tedavisinin ardından servise aldık. Yaklaşık 2 haftadır yatıyor. Şu anda sağlık durumu iyi ve hayati tehlikesi mevut değil." diye konuştu.

