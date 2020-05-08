Suriyeli küçük Abdurrahman'ın kemik iliği nakline ihtiyacı olmadığı ortaya çıktı

Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan Muhlis Julli ve Betül Baradiği çiftinin ikinci çocukları Abdurrahman’a doğuştan lösemi teşhisi kondu. İdlib’de tedavi gören Abdurrahman ile birlikte Türkiye’ye gelen Muhlis Julli, Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde bir gecekonduda yaşamaya başladı. Küçük Abdurrahman, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Hemotoloji servisinde tedaviye alındı.

'ARTIK DAYANAMIYORUM'



Çocuğunun durumunun günden güne kötüye gittiğini belirten Muhlis Julli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım beklediğini kaydederek, "Çocuğumun vücudunda damarları tıkandığı için göğsünden bir kanal açtılar. Orası da enfeksiyon kaptı ve enfeksiyonun kana karışma riski var. Çocuğum kemoterapi görüyor ve ilacın dozunu da artırdılar. Kemik iliği nakli olabileceği dolayısıyla ailemin Suriye’den getirmek için başvuruda bulundum. Hatay İl Göç İdaresi’nden ailemin bilgilerini istediler. Tüm evrakları tamamladım sadece onay beklendiği söylendi. Artık dayanamıyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu.