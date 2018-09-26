Suriyeli küçük Halime okullu oldu

Gökhan ÇELİK - Akın ÇELİKTAŞ /İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'de atık kağıt toplama arabası içinde görüntülenen 11 yaşındaki Suriyeli Halime, Milli Eğitim Bakanlığı'nın girişimi ile okula başladı. Sınıf arkadaşları ile tanışan Halime, “Okula başlamaktan ve kitaplara daha yakın olmaktan dolayı mutluyum" dedi. Babası ile çöpten karton toplarken kağıt toplama aracının üzerinde eline aldığı boyama kitabını karaladığı sırada çekilen video ile tanınan Halime için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Aileye ulaşan yetkililer küçük Halime'yi Şeyh Şamil İlkokulu birinci sınıfa yazdırdı. Sınıf arkadaşları ile tanışan Halime'nin tüm okul ihtiyaçlarını Arnavutköy Belediyesi üstlendi. Yeni kitaplara kavuşan 11 yaşındaki Halime, “Okula başlamaktan ve kitaplara daha yakın olmaktan dolayı mutluyum" dedi. “ÇOCUĞUM OKULA KAYDOLDUĞU İÇİN MUTLUYUM" Kızının okula başlamış olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten baba Abdülrezzak Cuma da, “Çocuklarımın okula gitmesini daha önce de istemiştim. Onlar okula gidemediği için üzülüyordum. Ama bugün kaydı yapıldı, çok mutluyum. En azından yarın kendi hayatını kurtarır sonra bizi de kurtarır. Önceleri çocuklarım okula gitmek istemedi. Sonra ben onları 'Siz okula gitmezseniz beni hapse atarlar' dedim. Şimdi Halime okullu oldu, sırada 10 yaşındaki diğer kardeşi var. Çocuğum okula kaydolduğu için çok mutluyum. İnşallah diğerini de okula kaydettireceğim" şeklinde konuştu.
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