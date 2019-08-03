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Suriyeli küçük kardeşlerin Türkiye sevgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

Hatay’da yaşayan Suriyeli iki küçük çocuğun Türkiye sevgisi ve İstiklal Marşı’nı ezbere okumaları görenleri duygulandırıyor.Hatay’da, Carat ailesinin çocukları Abdulmünim (7) ve Ayşe (5), İstiklal Marşı’nı ezbere bilmeleriyle tanınıyor.

Hatay’da yaşayan Suriyeli iki küçük çocuğun Türkiye sevgisi ve İstiklal Marşı’nı ezbere okumaları görenleri duygulandırıyor.
Hatay’da, Carat ailesinin çocukları Abdulmünim (7) ve Ayşe (5), İstiklal Marşı’nı ezbere bilmeleriyle tanınıyor. Evlerinde Türk bayrağı asan Carat ailesinin çocukları Abdulmünim ve Ayşe kardeşler, Türkiye’yi çok sevdikleri ve Hatay’da yaşamaktan mutlu olduklarını söyledi.
6 yıldır Türkiye’de yaşadıklarını ve küçük çocuklarının İstiklal Marşı’nı okulda öğrendiklerini ifade eden baba Hattap Carat, Türkiye’de çok mutlu olduklarını söyledi. Carat, “6 yıl oldu biz Türkiye’de yaşıyoruz. Benim çocuklarım Türkiye’de okula gidiyorlar, oğlum Abdulmünim 1. sınıfa gidiyor, kızım Ayşe ise ana sınıfına gidiyor. İstiklal Marşı’nı ezberlediler. Allah’a şükür Türkiye’den çok memnunuz, çok mutluyuz, çevremde çok insan var hepsinden Allah razı olsun. Türkiye’de çok mutluyuz” dedi.
İstiklal Marşı’nı ezbere okuyan Suriyeli çocuklara ve ailelerine ziyarette bulunan TÜGVA Antakya İlçe Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak, Suriyeli çocukların Türkiye’nin milli değerlerine sahip çıkmalarının kendilerini çok etkilediğini söyledi. Sağanak, “Suriye’den 6 yıl önce Alahan köyüne gelmiş olan ailemize TÜGVA Antakya olarak ziyaretlerde bulunuyoruz. Çocuklarımız ülkemize olan sevgileriyle, ülkemizin değerlerine sahip çıkmalarıyla bizleri çok etkiledi. Suriyeli çocuklarımızın bu yönleriyle, burada doğup büyümüş diğer çocuklarımız gibi ülkemize olan sevgileri, değerlerimize olan inançları bizleri mutlu ediyor. Bizde TÜGVA Antakya İlçe Temsilciliği olarak çocuklarımıza ve ailelerine ara ara ziyaretlerde bulunup ihtiyaçları konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

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