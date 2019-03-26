YASEMİN KALYONCUOĞLU - Suriye'deki savaştan kaçarak 5 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye gelen, okumasına karşı çıkan babasına direnerek eğitimine devam eden 12 yaşındaki Muhammed Hamis, bir yılda 150 kitap okuyarak Kültür ve Turizm Bakanlığının "Sıradışı Okur" ödülünü kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Kütüphaneler Haftası dolayısıyla verdiği "Sıradışı Okur" ödülünü almaya hak kazanan Suriyeli Hamis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitaplara olan düşkünlüğünü ve kütüphane sevgisini anlattı.

Kilis Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Muhammed Hamis, Suriyeli Türkmen bir ailenin dört çocuğundan en büyüğü olduğunu belirterek, ailesi ile 5 yıl önce Suriye'nin Halep şehrinden savaştan kaçarak geldiğini ve Kilis'e yerleştiklerini söyledi.

Okula başladığı ilk günden beri kitap okumayı çok sevdiğini, bunun derslerine büyük katkı sağladığını belirten Hamis, ailesinin eğitimine devam etmesini istemediğini, babasını ikna ederek okula gittiğini ifade etti.

Muhammed Hamis, "Babam beni okula göndermeyecekti, çalıştıracaktı. Okuyacağım dedim, inat ettim. Babam direnmem üzerine beni okula gönderdi. Okulda derece almak için çok çalıştım. Çalışmama değdi ve derslerim çok iyi. Babam benim başarımı sonradan fark etti." diye konuştu.