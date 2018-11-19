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Suriyeli küçük ressam engelsiz hayat için yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

İşitme ve konuşma engeli bulunan küçük ressam Muhammed İsmail, kendisi gibi engelli kardeşleri ve annesiyle İdlib'de yetim kampında yaşıyor - Resim yeteneği 8 yaşındayken rejimin ateşi altında kaldığı gün ortaya çıkan Muhammed, kendisini ailesine teslim etmesi için emniyet birimlerine başından geçenleri çizerek anlattı - Durumu kötüleşen diğer engelli kardeşleri ve Muhammed yardım bekliyor

İDLİB (AA) - EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU - İşitme ve konuşma engeli bulunan Muhammed İsmail, Suriye'de sığındığı yetim kampında, bitki, çamur, kömürlerden boya elde ederek resim yeteneğini sergiliyor.

15 yaşındaki Muhammed, beş engelli kardeşi ve annesiyle İdlib'de İHH İnsani Yardım Vakfının yetimler için kurduğu kampta barınıyor.

Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'daki saldırılarından kaçan Muhammed, iç savaşın ilk yıllarından bu yana kendini resim yaparak ifade ediyor.

İmkansızlıklar nedeniyle resim için araç gereci olmayan Muhammed, resimlerini duvarlara, çatılara ve defterlere, kendi elde ettiği boyalarla çiziyor.

Muhammed'in resim yeteneği, çatışmaların yeni başladığı 2011'de kardeşiyle ateş altında kaldığı gün anlaşıldı.

AA muhabirlerinin Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle ulaştığı engelli kardeşlerden Bessam, Muhammed'in resim kabiliyetinin fark edildiği o günü şöyle anlattı:

"Ben geçici hafıza kaybı yaşadığım için Muhammed de konuşamadığı için başımızdan geçenleri polislere anlatamıyorduk. Muhammed birden resim çizerek olanları anlatmaya başladı. Bu yolla polisler ailemizi buldu."

- Boyaları bitkilerden, çamurdan temin ediyor

Yürüme engelli Bessam, "Ben Muhammed'in diliyim, o da benim ayaklarım. Kardeşim küçük yaşlarda kimsenin hayal edemeyeceği yeteneklere sahip. Allah ondan bir şeyi almış ama karşısında da çok şey vermiş. Nargilenin kömürlerinden siyah rengi ve ailemizin geçim kaynağı olan bitkilerin yapraklarını toplayarak yeşil rengi, çamurdan kahve ve kırmızı rengi elde eder." diye konuştu.

Anne Halidiyye Kervan da yetenekli oğluyla ilgili şunları anlattı:

"Ailemin geçimini sağlamak için kumaş üzerinde nakış yapardım. Muhammed bize bakarak öğrendi. Resimleri çizmeye başladı. Dışarıda gördüğü her şeyi bize çizerek anlatmaya başladı. Muhammed renkleri sever. Renklerle bir ilişkisi var. Duvarlara, çatılara defterlere her şeyi çizer. Renkleri temin etmek için bitkilerden, ağaçlardan, çamurdan ve etraftaki her şeyden faydalanır."

Çocuklarından üçünün işitme ve konuşma, ikisinin ise yürüme engeli olduğunu belirten Halidiyye, Suriye’de tedavi görmelerinin imkansız olduğunu, tedavinin ancak Türkiye’de mümkün olabileceğini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım beklediklerini ifade eden Halidiyye, "9 yaşında ikinci sınıfta olan kız çocuğum Emire 6 yaşında işitme ve konuşma engelli oldu. Tedavisi gecikirse o da yürüme engelli olacak. En azından bu küçük kızımın tedavisini diliyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
engelli çocuklar İdlib Suriye

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