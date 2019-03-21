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Suriyeli küçük Sidra'ya Türk hekimler ışık oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Suriye'de bombalı saldırı sonucu görme yetisini kaybeden 5 yaşındaki Sidra Muhammed, Türkiye'de yapılan ameliyat sonrası tek gözüyle az da olsa görmeye başladı - Baba Abdulrezzak Muhammed: - "Kızım önceden göremediği için yürüyemiyor, koşamıyor, oynayamıyordu. Şimdi bunların hepsini yapabiliyor. Kızımın koşarak beni sarması ve öpmesi her şeye bedel" - Çocuğun tedavisini yapan Doç. Dr. Cengaver Tamer: - "Daha da iyi görmesi için elimizden geleni yapacağız"

SALİM TAŞ/HÜSEYİN YILDIZ - Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin düzenlediği bombalı saldırıda görme yetisini kaybeden 5 yaşındaki Sidra Muhammed, Hatay'da yapılan ameliyat sonrası tek gözüyle az da olsa görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hama kentinde 2015'te rejim güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrasında atılan bombanın ortaya çıkardığı basınç dolayısıyla iki gözü görmemeye başlayan Sidra'nın, Hatay Yardımlaşma Derneğinin (HAYAD) sağladığı destekle kentteki özel bir hastanede yapılan ameliyatı başarıyla sonuçlandı.

Karanlık dünyası yeniden aydınlanan küçük kızın babası Abdulrezzak Muhammed (35), AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda annesi ve kız kardeşini kaybettiğini söyledi.

Saldırıda gözlerinden yaralanan kızının ilk tedavisinin ise ülkesindeki bir sahra hastanesinde yapıldığını ifade eden Muhammed, bundan sonuç alınamadığını belirtti.

Kızının yeniden görmesi için elinden geleni yaptığını dile getiren Muhammed, şöyle konuştu:

"Sidra'nın durumunu gördükçe kahroluyorduk. Ülkemizde de sağlık alanındaki imkanlar kısıtlıydı. Hama'da saldırılar artınca eşim ve iki çocuğumla 2 yıl önce Hatay'a geldik. Burada Hatay Yardımlaşma Derneği ekibi bizlere yaptığı yardım sırasında kızım Sidra'yı gördü. Bana kızımın görmesi için yardım edeceklerini söylediler. Onların desteğiyle kızım ameliyat edildi. Allah'a şükürler olsun, Türk doktorlarının yaptığı ameliyatla yeniden görmeye başladı. Kızım önceden göremediği için yürüyemiyor, koşamıyor, oynayamıyordu. Şimdi bunların hepsini yapabiliyor. Kızımın koşarak beni sarması ve öpmesi her şeye bedel."

Muhammed, doktorlara ve kendilerine destek olan dernek yetkililerine teşekkür etti.

- "Daha da iyi görmesi için elimizden geleni yapacağız"

Çocuğun tedavisini üstlenen göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Cengaver Tamer de yaptığı muayenede, küçük kızın sağ gözünü tamamen kaybettiğini belirlediklerini anlatarak, "Sol gözünde ise Suriye'de yapılan ameliyatta korneanın iç tabakasına zarar verildiğini ve gözün arkasında görmesini engelleyen bir tabaka olduğunu tespit ettik." dedi.

Gerçekleştirilen zorlu ameliyatla çocuğun sol gözündeki tabakayı belirli oranda temizlediklerini bildiren Tamer, şunları söyledi:

"Sidra'nın gözlerinin, muhtemelen 'blast etkisi' dediğimiz, patlamayla şok dalgalarının oluşturduğu etkiye maruz kaldığını düşünüyorum. Gözün dokuları çok hassastır, bu tür travmalara karşı ağır cevaplar verebilir. Ameliyat sonrası Sidra'nın görmeye başladığını fark ettik. Şimdilik en azından yakın mesafeleri, el hareketlerini, cisimleri algılayarak, bunlarla temas edebildiğini gördük. Sidra'nın gözündeki tabakalar tam olarak temizlenemedi. Birkaç haftaya kadar yeniden bir ameliyat daha gerçekleştireceğiz. Daha iyi görmesi için elimizden geleni yapacağız."

HAYAD Başkanı Rahmi Vardı ise Sidra'nın durumunu öğrendiklerinde hemen harekete geçtiklerini ve görmesi için çare aramaya başladıklarını belirtti.

Araştırmaları sonucu Sidra'nın Hatay'da ameliyat edilebileceğini öğrendiklerini kaydeden Vardı, "Ameliyattan sonra doktorumuz, onun tepkilerini ölçmek için bazı hareketler yaptı. Çocuğumuz korkudan gözünü açamıyordu. Kısa zamanda buna alıştı ve ilk kez hastanede tek başına yürümeye başladı. Çocuğumuzun yaşadığı mutluluk, bizleri dünyanın en mutlu insanı yaptı." diye konuştu.

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