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Suriyeli Kürt Lider Birliğin Durumu Konuşmasının Davetlileri Arasında 

06.02.2019 00:34 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Kongre’deki “Birliğin Durumu” konuşmasına davet edilen konuklar arasında son günlerde başkent Washington’da Amerikalı yetkililerle temaslarda bulunan Suriye Demokratik Güçleri’nin siyasi kanadı konumundaki Suriye Demokratik Konseyi’nin Eş Başkanı İlham Ahmed de var

Suriyeli Kürt Lider Birliğin Durumu Konuşmasının Davetlileri Arasında 

Başkan Donald Trump’ın Kongre’deki “Birliğin Durumu” konuşmasına davet edilen konuklar arasında son günlerde başkent Washington’da Amerikalı yetkililerle temaslarda bulunan Suriye Demokratik Güçleri’nin siyasi kanadı konumundaki Suriye Demokratik Konseyi’nin Eş Başkanı İlham Ahmed de var.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Birliğin Durumu” konuşmasına saatler kala konuşmayı dinlemek üzere Temsilciler Meclisi’ne davet edilen konukların listesi de belli oldu. Davet edilenler arasında son günlerde başkent Washington’da Amerikalı yetkililerle temaslarda bulunan Suriye Demokratik Güçleri’nin siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Konseyi’nin Eş Başkanı İlham Ahmed de var.

​Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden Tulsi Gabbard, İlham Ahmed’in kendisinin davetlisi olarak Temsilciler Meclisi’nde olacağını Twitter hesabından duyurdu. Tulsi Gabbard, İlham Ahmed için “Suriye’de IŞİD’e karşı mücadelede bir lider ve barışın güçlü savunucularından biri” ifadelerini kullandı.

Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed, ABD basınına da yansıyan bilgilere göre, başkent Washington’da Başkan Donald Trump’la ayaküstü bir sohbet dahil olmak üzere Amerikalı Kongre üyeleri ve Trump yönetiminden yetkililerle görüştü. Gündemde Trump yönetiminin Suriye’den çekilme planı vardı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, “Birliğin Durumu” konuşmasını dinlemek üzere 13 özel konuğu Temsilciler Meclisi’ne davet etti. Guatemalalı kaçak bir göçmen tarafından öldürülen bir çiftin yakınları, geçen Ekim ayında Pittsburgh’daki “Tree of Life” sinagogundaki silahlı saldırıdan kurtulan bir mağdur ve soyadı Trump olduğu için okulda zorbalık mağduru olduğu belirtilen altıncı sınıf öğrencisi Joshua Trump “Birliğin Durumu” konuşmasını Temsilciler Meclisi’nden dinleyecek olan konuklar arasında.

Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Partili üyelerin davet ettiği konuklar arasında da hükümetin 35 gün boyunca kısmen kapalı kalmasından etkilenen federal bir çalışan, bir iklimbilimci, sağlık sigortası bittikten sonra ölen bir diyabet hastasının annesi ve trans bir deniz subayı var. Demokratlar’ın “Birliğin Durumu” konuşması için davet ettikleri konuklar, Başkan Trump’ın ilgili alanlardaki politikaları konusunda siyasi bir mesaj olarak algılandı.

ABD Başkanı Trump, “Birliğin Durumu” konuşmasının hemen hemen yarısını dış politika başlıklarına ayıracak. Trump’ın Suriye’de IŞİD’le mücadele konusunda sağlanan ilerlemenin altını çizmesi ve Suriye’den çekilme planını savunması bekleniyor.

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