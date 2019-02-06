Suriyeli Kürt Lider Birliğin Durumu Konuşmasının Davetlileri Arasında 

Başkan Donald Trump’ın Kongre’deki “Birliğin Durumu” konuşmasına davet edilen konuklar arasında son günlerde başkent Washington’da Amerikalı yetkililerle temaslarda bulunan Suriye Demokratik Güçleri’nin siyasi kanadı konumundaki Suriye Demokratik Konseyi’nin Eş Başkanı İlham Ahmed de var.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Birliğin Durumu” konuşmasına saatler kala konuşmayı dinlemek üzere Temsilciler Meclisi’ne davet edilen konukların listesi de belli oldu. Davet edilenler arasında son günlerde başkent Washington’da Amerikalı yetkililerle temaslarda bulunan Suriye Demokratik Güçleri’nin siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Konseyi’nin Eş Başkanı İlham Ahmed de var.

​Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden Tulsi Gabbard, İlham Ahmed’in kendisinin davetlisi olarak Temsilciler Meclisi’nde olacağını Twitter hesabından duyurdu. Tulsi Gabbard, İlham Ahmed için “Suriye’de IŞİD’e karşı mücadelede bir lider ve barışın güçlü savunucularından biri” ifadelerini kullandı.

Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed, ABD basınına da yansıyan bilgilere göre, başkent Washington’da Başkan Donald Trump’la ayaküstü bir sohbet dahil olmak üzere Amerikalı Kongre üyeleri ve Trump yönetiminden yetkililerle görüştü. Gündemde Trump yönetiminin Suriye’den çekilme planı vardı.