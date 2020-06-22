Suriyeli Kürtler ABD'den muafiyet istiyor

Üst düzey bir Kürt yetkili, muafiyet için kendilerine söz verildiğini ancak görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.Suriye'nin kuzey ve doğusunda PYD öncülüğünde kurulan özerk yapının eş başkan yardımcısı Bedran Çiya Kurd, ABD'nin Suriye hükümetine karşı geçen hafta yürürlüğe soktuğu yaptırımlardan Kürtlerin muaf tutulması için ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonla görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

ABD, geçen hafta yürürlüğe giren "Sezar" yaptırımlarıyla Devlet Başkanı Beşar Esad ve yakın çevresi ile iş yapan kişi ve kuruluşları milliyetleri fark etmeksizin yaptırım listesine alarak Esad üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Rojava Özerk Yönetimi Eşbaşkan Yardımcısı Bedran Çiya Kurd, yerel tüccarlar aracılığıyla Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelerle ticari ilişkileri bulunduğuna ve ticarette Suriye Lirasının kullanıldığına dikkat çekerek yaptırımların kendi bölgelerini de etkileyeceğini kaydetti.

"Ekonomik kuşatma altındayız"

Kurd, Irak sınır geçişlerinin kapalı olması nedeniyle zaten ekonomik kuşatma altında olduklarını belirterek yaptırımların fiyatlarda çok büyük artışlara ve Suriye içindeki ticari faaliyetlerin zayıflamasına yol açacağı uyarısında bulundu.